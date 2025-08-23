AK Parti'li Güler: Bu kadar ayıplı işleri yanında, 'Alnımız ak, bir leke bile yok bizde' diyor

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars'taki ' Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Neyle itham ediliyorsunuz? Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. Vallahi bu lafların birçoğunu insanımız duyduğunda, yüzü kızarıyor. Bu kadar ayıplı işleri yanında 'Alnımız ak, bir leke bile yok bizde' diyor. Sanki uzayda oldu bu olaylar" diye konuştu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars'ta parti teşkilatı tarafından düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Güler, önce, dün temeli atılan Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu 224 kilometrelik tren hattı projesini değerlendirdi. Güler, toplam yatırım maliyeti 114 milyar TL olan projenin Kars'ı batıda Avrupa'ya ve Londra'ya, doğuda ise Pekin'e bağlayacağını söyledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, "CHP Genel Başkanı sağda solda geziniyor, gündemi ne? Deprem var mı gündeminde yok. Aziz milletimizin bugüne kadarki hizmetler açısından neler yaptığımıza dair bir teşekkürü veya her bir şekilde takdiri var mı? Yok. İstanbul merkezli bir gündemi var. En son cuma günü dün Sivas'a gelmiş. Ben Ankara'ya geçmiştim. Orada da o kadar komik, o kadar gerçeklere uzak izahları yapıyor ki yani sağlıkla ilgili birçok sorundan bahsediyor Sivas'la ilgili. Halbuki gözünün önünde aynı buradaki olduğu gibi Kars'ta 140 bin metrekare dev bir sağlık kompleksinin inşaatı devam ediyor. Bir iki aksaklık oldu müteahhitten kaynaklı ama artık güçlü bir firmamızla, yakın zamanda bitirecek şekilde devam ediyor. Sivas'ta dev bir hastane kompleksinin yüzde 90'ını tamamlamak üzereyiz. 205 bin metrekare dev bir sağlık kompleksini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni inşa ediyoruz. İnşallah sene sonunda bitireceğiz. Çok az kaldı. Bunu görmüyor. Hiç aklına bile gelmiyor. Önünde ambulans helikopter hizmeti de sunuyor. Erzincan, Ordu, Tokat, Sivas merkezli, onu da görmüyor. Yüksek hızlı treni kendi altılı masadaki ortağı 'ne gerek var' demişti. 'Sivas'a niye bu hizmeti yapıyorsunuz' demişti. Bu da diyor ki 'Ya bu 2 saatti, şimdi 3 saatte gidiyor, işte bu olur mu?' Şunun bir zerresini, yüzde 1'ini emanet olarak aldığınız şu belediyelerde bir gösterin de görelim. Bir tanesini yapın. Biz diyoruz ki Toplu Konut İdaresi tarafından günde 550 konut üretiyoruz. İzmir'deki en son yolsuzluk operasyonuna bakın. İnsanların İzmir'de umudunu çaldılar. 500'e yakın mağdur CHP'nin İzmir İl Başkanının kooperatif başkanı olduğu ve insanlara Bayraklı depreminden sonra konut yapacağız vaadiyle umutlarını çaldılar, kandırdılar, şu anda yargılanıyorlar. Bir kelime etmiyor. İzmir 30 yıldır yönetimlerinde. İzmir Körfezi'ne bakın, son haftalarda binlerce balık ölüsü, koku, rezillik, pislik, bir kelime et kardeşim, bir kelime et. Sivas'a gelip yüksek hızlı treni eleştireceğine şu İzmir'e bir bak da şu körfezi nasıl temizleyeceğini, bu kokudan nasıl kurtulacağını, şu kooperatif yolsuzluğuyla insanların umudunu, hayallerini nasıl çaldığınıza bir izah getir. Siyasi kalpazanlık diye bir kavram vardır, arkadaşlar. Tam bir siyasi kalpazanlık örneğidir bu. Manavgat olaylarını biliyorsunuz, baklava kutularını. İnsanda bir utanma olur ya? Bir mahcubiyet duyar. Neyle itham ediliyorsunuz? Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. Vallahi bu lafların birçoğunu insanımız duyduğunda yüzü kızarıyor, mahcubiyet duyuyor, izah edemiyor. Bu kadar ayıplı işleri yanında 'Alnımız ak, bir leke bile yok bizde' diyor. Sanki uzayda oldu bu olaylar. ya gözümüzün önünde oldu işte."

'PAZARLIK ASLA YOKTUR, OLMAYACAKTIR'

Abdullah Güler, toplantıları süren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da değinerek, şunları söyledi:

"Şu anda Meclis'te temsil edilen siyasi partiler ki bu kamuoyuna baktığımızda, seçmenin yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor. Yani seçmenin oy verdiği yüzde 90 siyasi partilerin kiminin grubu var, kiminin grubu yok, birer milletvekili de temsil ediliyor ve toplantılarını bugüne kadar yaptı. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, çok açık ve net söyledi. Hiçbir aşamasında, başlangıcında, devamında, bundan sonra hiçbir pazarlık asla yoktur, olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Dünya değişiyor, dönüşüyor, bölgesel riskler artıyor. Türkiye, kararlı bir liderin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, bölgesindeki bütün sorunlu alanlara gerçekten hakkaniyetli yaklaşımıyla her bir sorun alanında nerede olursa olsun, Türkiye ağırlığını koyuyor ve süreci en olumlu şekilde, insanların güvenliğini, barışını ve aynı zamanda toplumsal güven ilişkisini de oluşturacak şekilde tavır ortaya koyuyor. Aziz vatan uğruna şehit düşmüş olan şehitlerimizi, gazilerimizi, yakınlarını incitecek, üzecek asla hiçbir aşama ve gelişme olmayacaktır."

Konuşmaların ardından Güler başkanlığında AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, MKYK Üyesi Mehmet Kırmızı ve MKYK Yedek Üyesi Cansın Yılmaz Yaşar, ilçe ziyaretleri de gerçekleştirdi.