AK Parti'li Dağ'dan İsrail yönetimine eleştiri

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, İsrail yönetiminin sürekli bölgenin istikrarını bozacak işler yaptığını söyledi.

Çeşme ilçesindeki Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret eden Dağ, balıkçılarla sohbet etti, sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Daha sonra gazetecilere gündeme ilişkin açıklama yapan Dağ, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ateş çemberi olduğunu belirtti.

Dağ, İsrail'in bölgeyi felakete sürükleyen işler yaptığını ifade ederek, "Yıllardır savunma sanayisine yapmış olduğumuz yatırımlar ve 2023 seçimleri kampanyasındaki vurgularımız, bugün ne kadar önemli işler yaptığımızı çok daha net şekilde gösteriyor. Cumhurbaşkanımız dünya ve bölge liderleriyle görüşerek, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatını şu an olduğundan çok daha öte noktaya harekete geçirmek için diplomatik çalışmalar yapıyor." dedi.

Türkiye'nin her zaman ülkelerin kendi sınırları içinde huzurlu şekilde yaşamasını istediğini ve hiçbir ülkenin toprağında gözünün olmadığını dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi, Netanyahu ve onunla beraber oluşan yönetim hem Suriye'de, hem Lübnan'da, hem Gazze'de, şimdi İran'da sürekli bölgenin istikrarını bozacak işler yapıyorlar. Bu işi çözmek adına ciddi bir eforu Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız sarf ediyor. İnşallah en kısa zamanda bölgemizin huzur bulmasını arzuluyoruz. Coğrafyada uzun zamandır yaşanan bu badirelerde Türkiye Cumhuriyeti devleti bir istikrar adası olarak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ön plana çıktı."