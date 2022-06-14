AK Parti'li Çelik: DBP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyeceğiz

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DBP'li milletvekilinin polise yumruk atmasıyla ilgili, "Polis, hukuk çerçevesinde hareketsiz kalıyor. Öteki ise milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınıyor. O milletvekilinin dokunulmazlığıyla ilgili karar, Meclis'e geldiği zaman AK Parti kaldırılması yönünde oy kullanacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) devam ederken, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Çelik, "Genç bir kardeşimiz, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı da vefat etti. Ailesi ve bütün CHP camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz, hükümetiz, tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yaralarını sarmak için gereken gayreti gösterecektir. Zaten ilgili bakanlıklarımız, ilgili bakanlarımız sürekli sahadadır. Üzücü haberler, bugünlerde üst üste geldi. İtalya'da da bir helikopter kazasında Eczacıbaşı grubunun çalışanı 4 vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz, Eczacıbaşı grubuna da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

DBP'li milletvekilinin bir gösteride görevli polise yumruk atmasıyla ilgili Çelik, "Siz terör örgütüne propaganda yaptırmak için sürekli etkinlik düzenleyeceksiniz, güvenlik güçlerine karşı da saldırıda bulunacaksınız. Polis, hukuk çerçevesinde hareketsiz kalıyor. Öteki ise milletvekili dokunulmazlığının arkasına sığınıyor. O milletvekilinin dokunulmazlığıyla ilgili karar, Meclis'e geldiği zaman AK Parti kaldırılması yönünde oy kullanacaktır" açıklamasında bulundu.