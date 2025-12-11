Haberler

AK Parti'li Yıldırım, İBB'nin borç batağına sürüklendiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut durumunu eleştirerek, CHP'yi borç batağında suçladı ve vaatlerin gerçekleşmediğini söyledi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin "Belediyeyi borç batağına sürüklediler. Bir kuruşluk hizmet yapmamışsınız. Hani her şey güzel olacaktı? Nerede bu güzellik?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.

Muhalefet partilerinin milletvekillerinden bütçe görüşmelerinde yol gösterici eleştiriler beklediklerini dile getiren Yıldırım, "gölge bakanlıklar" oluşturan CHP'nin bütçeyi beğenmediğini belirtti.

Yıldırım, "Sayın Özgür Özel'e çağrı yapıyorum, gölge bakanlıklar ihdas ediyorsun. Şu gölge bakanlıkların 2026 bütçesini paylaşın, biz de görelim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe görüşmelerinde gençlere "hızlı internet" sözü verdiğini anlatan Yıldırım, CHP'nin daha önce de İstanbul'a "hız ray" sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Ak Parti'li Yıldırım, milletin CHP'den vaat beklemediğini, İstanbulların AK Parti döneminde sistemli işleyen belediyeciliği istediğini kaydetti.

İBB'nin 215 milyar lira borcu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediyeyi borç batağına sürüklediler. Bir kuruşluk hizmet yapmamışsınız. Hani her şey güzel olacaktı? Nerede bu güzellik? İstanbul'da, Ankara'da veya CHP nereyi yönetiyorsa, herhangi bir proje için 'Bu projenin bedeli şu kadardır, al, git, yap' deseniz yapamazlar. Hiçbir zaman böyle iş yapmamışlardır, yapamazlar." ifadelerini kullandı.

Milletin, AK Parti'ye yaptığı hizmetlerden dolayı destek verdiğini vurgulayan Yıldırım, gelecek seçimlerde de aynı desteği alacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title