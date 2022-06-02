AK Parti Kütahya heyetinden Bakan Adil Karaismailoğlu'na ziyaret - Haberler

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AK Parti Kütahya heyetinden Bakan Adil Karaismailoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Kütahya heyetinden Bakan Adil Karaismailoğlu'na ziyaret

Milletvekili, Belediye Başkanları ve İlçe Başkanlarından oluşan AK Parti Kütahya heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Milletvekili, Belediye Başkanları ve İlçe Başkanlarından oluşan AK Parti Kütahya heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci," Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu, Abide, Pazarlar, Şaphane, Simav yolumuz başta olmak üzere ilçemizin ulaşım yatırımları konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanımız Hamza Dağ, Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, Simav Belediye Başkanımız Adil Biçer, Şaphane Belediye Başkanımız Rasim Daşhan, Simav ilçe Başkanımız Ahmet Kulat ve Şaphane İlçe Başkanımız Hasan Mete ile birlikte ziyaret ettik. Değerli Bakanımıza ve Milletvekillerimize destekleri için teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Adil Karaismailoğlu Milletvekili Hisarcık Kütahya Politika Haberler

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