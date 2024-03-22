AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin iddiaları hakkında açıklama yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Bornova Belediye Başkan adayı Eşki'nin, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

Ömer Eşki'nin kendisini "garanti başkan" gördüğünü öne süren İnan, "Giderayak İzmir'e zarar vermeye devam ediyorlar. 25 yıl boyunca verdikleri hasarı son güne kadar devam ettiriyorlar. Artık isyan sesleri kendi arkadaşlarından, kendi partilerinin adaylarından yükseliyor." ifadelerini kullandı.