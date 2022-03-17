AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu
İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanlığına Taner Kazak atandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti Eleşkirt İlçe Başkanlığına Taner Kazak atandı.
Başkanlık mazbatasını Ak Parti genel merkezinde; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den alan Taner Kazak siyaset hayatına ilk defa resmen başlamış oldu.
1981 Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen başkan Kazak, 2005 yılından beridir ilçede giyim sektöründe işletme sahibi, aynı zamanda 2019 yılından beridir de otel işletmeciliği yapan çiçeği burnunda başkan evli ve 3 çocuk babasıdır. - AĞRI
İhlas Haber Ajansı / Politika