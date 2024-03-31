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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta oy kullandı

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sivas'ta oy kullandı.

Güler, Rauf Orbay İlkokulu'nda sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşıp, "1244" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Güler, gazetecilere, seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Güvenli bir ortamda seçimlerin devam ettiğini belirten Güler, "1950 yılında çok partili hayatla beraber başlayan süreç içerisinde YSK'nin belirli geleneği var. Kendi usulleri dairesi içerisinde iyi bir çalışma yürütüyorlar. Gerek AB komisyonlarına sunulan raporlarda gerekse de Venedik kriterleri kapsamı içerisinde çok güvenli, çok nitelikli bir seçim ortamının hazırlanmış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Güler, vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyerek, şunları söyledi:

"Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de serbest seçimlerde özgür bir ortamda oy kullanmaktır. Şu anda oy verme işlemi devam ediyor. Sivas'ta ve 36 ilimizde saat 16.00'ya kadar, diğer illerimizde de saat 17.00'ye kadar oy verme işlemleri devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı demokrasinin en önemli öğesi olan oy verme ve sandık başına gitme, oy tercihinde bulunmalarını mutlaka istirham ediyorum. Oylarını kullansınlar, aziz milletimizin bu konudaki tercihlerinin de başımızın üstünde yeri vardır."

"Yüzde 80'in üzerinde katılım olacağını tahmin ediyorum"

Seçimlere katılımla ilgili de değerlendirmede bulunan Güler, "Tabi ramazanının da vermiş olduğu bir ağırlık var. Tahmin ediyorum öğleden sonra artacaktır ama buna rağmen bu saate kadar kullanılan oyların 340-350 seçmenin bulunduğu sandıklarda şu ana kadar 80-90 oy kullanıldığını bize ifade ettiler, bu da iyi bir rakam. Tahmin ediyorum öğleden sonra artacaktır. Yüzde 80'in üzerinde katılımın olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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