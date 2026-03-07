Elitaş: Terörsüz Türkiye İçin Vebalimiz Var

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye için belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız üzerimize vebal düşüyor. Şehit ailelerini incitmeden, onları ürkütmeden, üzmeden, biz 41 yıldır verdiğimiz şehit ve insan kaybını durdurabilmek için elimizden geleni yapmak durumundayız." dedi.

Elitaş, Erzurum ziyareti kapsamında partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Erzurumspor FK maçını izlediğini, galibiyetinden dolayı Erzurumspor'u kutladığını söyledi.

Takımın yakında Süper Lig'e çıkmasını temenni eden Elitaş, Erzurumluları çok sevdiğini, kentte bulunmaktan ayrıca mutlu olduğunu belirtti.

Elitaş, ramazan ayının hoşgörü, rahmet ve mağfiret ayı olduğunu aktararak, "İnsanların inandığı gibi yaşayabilmesine fırsat verecek, insanları inançlarından dolayı hakir görecek, insanları kılık kıyafetinden dolayı dışlayacak, ötekileştirecek, geçmişte iyi yaşadığımız acı hatıraları inşallah bundan sonraki dönemde silineceğini ümit ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle, Türkiye'nin geçmişiyle ilgili kavgalarının önemli kısmını ortadan kaldırdıklarını aktaran Elitaş, 1 Ekim 2013'te başörtülü milletvekillerinin Meclise girme sürecini anlattı.

"Muhtar dahi olamaz' dedikleri adam bugün cumhurbaşkanı oldu, dünya lideri de oldu"

Ak Parti'nin Türkiye'ye önemli eserler kazandırdığını vurgulayan Elitaş, "Önce AK Parti ile mücadele ettiler, düşüncesini yok etmeye çalıştılar, cumhurbaşkanımızı o dönem milletvekili yaptırmadılar. 'Muhtar dahi olamaz' dedikleri adam bugün cumhurbaşkanı oldu, dünya lideri de oldu. Hata yapmadık mı yaptık, 23, 24 yıllık iktidarımız döneminde her şeyi çok mükemmel yapmadık, muhakkak hatalar yaptık. Çünkü hatasız olmaz, seçmen, milletvekillerimiz uyaracak ama hatalarımızı çok çabuk düzelttik ama hiçbir zaman milletin davranışıyla, etnik yapısıyla giyim kuşamıyla uğraşmadık, inancını hiç sorgulamadık. Çünkü bu ülke bizim, insanlar da bizim vatandaşımız. Hep beraber bu ülkeye 86 milyon ortağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin ülkeye din ve vicdan hürriyeti kazandırdığını aktaran Elitaş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye' konusunda birbirimizle çalışarak, gayret ederek, bazı hamasetleri bir tarafa bırakarak, artık bu süreci devam ettirebilmemiz için bütün hataları, ihmalleri, ufak tefek yanlışları bir tarafa bırakmamız lazım. Bir ilahi çıktı (Kabe'de hacılar) tüm dünyayı kasıp kavurdu, adam 20 sene önce bestelenen bir ilahiyi o sempatikliğiyle kalktı sosyal medyada söyledi. Statlarda, okullarda, teneffüs zili çaldığında söylendi. O 168 mağara karanlığındaki adam ve kadınlar bundan rahatsız oldu. 'Terörsüz Türkiye' için belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız üzerimize vebal düşüyor. Şehit ailelerini incitmeden, onları ürkütmeden, üzmeden, biz 41 yıldır verdiğimiz şehit ve insan kaybını durdurabilmek için elimizden geleni yapmak durumundayız. Aksi halde teşkilat olarak vebalimiz var."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat ile AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun selamlama konuşmaları yaptığı programa, eski AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Program sonrası Elitaş, Büyükşehir Belediyesince Şükrüpaşa Mahallesi'nden açılan "halk pazarı" adlı marketini gezdi, esnaf ziyaretinde bulundu.