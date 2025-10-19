AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mardin'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye artık bölgesini de aşan bir şekilde saygın bir devlet olmanın ötesinde arabuluculuk konusunda aranan ve gerçekten güven duyulan bir devlet noktasına geldi." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Zorlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada, çok büyük bir gönül coğrafyasında çok büyük bir medeniyetin temsilcileri olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz bölge" hedefine ulaştıklarında Mardin'in sadece Türk dünyasının değil bütün gönül coğrafyasının merkezlerinden biri olacağını ifade eden Zorlu, hep birlikte o günleri göreceklerine yürekten inandıklarını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyesi olduğunu anımsatan Zorlu, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta kalan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Onların vicdanını kanatacak, onları üzecek hiçbir şeye sebep olmama idealiyle de yola çıktık. Bir başka hassasiyetimiz, sağduyulu, soğukkanlı ve dikkatli bir biçimde bu gelişmeleri izlememiz gerektiği yönündeydi. Şu anda da komisyonda çalışmalarımızı yürütürken hep bu bilinçle hareket ettik. Çok sayıda kuruluşu dinledik, sivil toplum kuruluşları, hukukçular, akademisyenler, kadınlar, gençler... Bu dinlemeleri yaparken görüşlerine katılalım katılmayalım, gerçekten dinledik. Birbirimizi dinlemeyi ve anlamayı sağlamalıyız. Bunu başardığımızda aramızda bir fark olmadığını, Türk, Kürt, hangi kökenden olursa olsun 86 milyon yurttaşımızın bir ve beraber olabileceğini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatan topraklarıyla, imkanlarıyla, tarihi ve gelecek vizyonuyla bunu sağlamaya muktedirdir."

Kültür ve Turizm Bakanlığının birçok şehirde "kültür yolu festivali" düzenlediğini dile getiren Zorlu, festival kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Zorlu, Kocaeli'den başlayarak "Türk Dünyası Buluşmaları"nı Mardin'de gerçekleştirmeyi arzuladıklarını belirtti.

"Şu an 8 Türk devleti (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, KKTC ve Türkiye) yaklaşık 250 milyon nüfusu aştı ve 2,1 trilyon dolarlık bir milli hasılaya ulaşıldı." diyen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık uluslararası bir birlik kuruldu, Türk Devletleri Teşkilatı. 2009 yılındaki Nahçıvan Anlaşması'nın ardından şu an 30'dan fazla başlık ve sektörde ilişkilerimiz yoğun bir biçimde. Artık dış politikamızın ana unsurlarından birisi haline geldi. Türkiye bu konuda hızlı bir atılım yaparak son 15 yılda bu ülkelerle olan dış ticaret hacmimizi 3,5 kat artırarak 26 milyar dolar seviyesine getirmiştir. Mardin'de yatırım imkanları çok daha rantabl. Bu ilişkilerin burası üzerinden de devam edebileceğine inanıyorum. Burası tarihiyle, turizm kapasitesiyle, insan gücüyle çok önemli bir yer. İşte bunlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte."

"Büyük Türkiye'yi hep birlikte, el birliği ile inşa edeceğiz"

AK Parti olarak bireyi önceleyen, insanı esas alan bir hizmet siyaseti hedeflediklerini belirten Zorlu, bu toprakları hep birlikte ihya ve inşa etme sorumluluğunu yerine getireceklerini söyledi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ile Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde hem insani hem ekonomik hem de arabuluculuk noktasında önemli çalışmalara imza attığına işaret ederek, "Türkiye artık bölgesini de aşan bir şekilde saygın bir devlet olmanın ötesinde arabuluculuk konusunda aranan ve gerçekten güven duyulan bir devlet noktasına geldi. O bakımdan ülkemizin her sathında 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak, kardeşlik hukukumuzu olması gereken seviyeye getirmek, birlikte yaşam irademizi taçlandırmak bu yüzyılın en büyük hedeflerinden birisi olacaktır." diye konuştu.

Provokasyonlarla bu süreci akamete uğratmak isteyenlere karşı çok dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Zorlu, hem içeride hem de dışarıda bu süreci istemeyenlerin olacağını vurguladı.

Zorlu, "Kimisi siyasi çıkar peşinde kimisi uzun vadeli hedefleri için bunu isteyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin güçlü olmamasını isteyecek maalesef tarihsel gerçekle karşı karşıyayız. Bu yolu sürdürmek isteyenler, bu sürece karşı olup, süreci akamete uğratmak isteyenler de şunu bilmelidir ki hiçbir şey elde edemeyecekler. Dün de elde edemediler ama bugün büyük bir fırsat var elimizde. Belki uzun zamandır ilk defa bu kadar büyük bir fırsat var. İnşallah hep birlikte sonuçlandıracağız. Büyük Türkiye'yi hep birlikte, el birliği ile inşa edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da Mardin'in Türk dünyasının en önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, Mardin'in bir arada yaşama kültürünün de en önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Uncu, bu kentin dünyaya örnek olan bir şehir olduğunu dile getirerek, " 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akamete uğramadan nihayete ermesi ile Türkiye'yi ileriye taşıyacak, kalkınmanın lokomotifi olacak kentlerin başında Mardin gelmektedir." dedi.

Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler başkan yardımcıları Temel Akyürek ve Oğuz Afşar da yer aldı.