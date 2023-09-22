AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Biz bir dava hareketiyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, siyasi muhaliflerin insan odaklı ve hizmeti önceleyen bir siyasi organizasyon olmadığını belirtti. Yılmaz, Türkiye'de Cumhur İttifakı tarafından yönetilen belediye sayısının gurur verici olduğunu söyledi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Biz, bir dava hareketiyiz. Siyasi muhaliflerimiz bizim gibi insanı merkezine koyan, insan odaklı, insanı, yani hizmeti önceleyen bir siyasi organizasyon değiller? dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Yılmaz, seçimin ertesi günü sandıktan çıkan değerlendirmeleri yapıp, sandığı tercüme ederek ona yönelik bir hazırlık sürecini başlatan bir siyasi hareket olduklarını anlattı. Biten her seçimin ardından diğer seçime hazırlandıklarını dile getiren Yılmaz, Biz, bir dava hareketiyiz. Siyasi muhaliflerimiz bizim gibi insanı merkezine koyan, insan odaklı, insanı, yani hizmeti önceleyen bir siyasi organizasyon değiller? dedi.Yılmaz, Türkiye'de bin 392 belediyenin 810'unun AK Parti, 231'inin Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere toplam bin 41 belediyenin Cumhur İttifakı tarafından yönetildiğini vurgulayarak bunun son derece gurur verici olduğunu anlattı.

Yılmaz, konuşmasının ardından parti üyeleriyle basına kapalı toplantıya katıldı.(DHA)