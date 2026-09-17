AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Artvin'de konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Terörsüz Türkiye milli birliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü daha da güçlendiren, ülkemizin bütün enerjisini geleceğe yönelterek Türkiye Yüzyılı'nı huzurun, kardeşliğin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirecek tarihi bir devlet vizyonudur" dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Artvin'e gelen Uygur, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, kentin tarih boyunca Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı, kültürlerin, yolların ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük yürüyüşünü Artvin'in güçlü sesiyle buluşturmak için geldiğini ifade eden Uygur, 9 ilçede yapacakları ziyaretlerle esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini dile getirdi.

Uygur, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın milletle kurdukları kesintisiz bağın adı olduğuna işaret ederek, "Bu buluşmaların merkezinde samimiyet, ortak akıl ve aynı geleceğe birlikte yürüme iradesi vardır." diye konuştu.

AK Parti'nin 25 yıldır kutlu bir yürüyüş içerisinde olduğunu vurgulayan Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yürüyüş, milletin iradesini yeniden siyasetin merkezine yerleştiren, devlet ile millet arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran, Türkiye'nin istikametini değiştiren büyük bir dönüşümün adıdır. 14 Ağustos 2001'de milletimizin umuduyla çıkılan yol, bugün Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna ulaşmıştır. Bu yolun her adımında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, milletimizin sarsılmaz iradesi ve teşkilatlarımızın alın teri vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bugün kendi kararlarını alan, kendi hedeflerini belirleyen ve geleceğin dünyasında hangi yerde duracağını kendi iradesiyle tayin eden bir ülkedir. Bu büyük değişimin adı AK Parti'dir. Bu büyük yürüyüşün sahibi aziz milletimizdir."

Uygur, Rize- Artvin Havalimanı ile Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kentin gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, " Artvin'in eşsiz tabiatını turizmde küresel bir değere, bereketli topraklarını markalaşan üretime, stratejik konumunu büyüyen ticarete, genç insan kaynağını teknoloji ve girişimciliğe taşıyacak yeni bir ufku hep birlikte açacağız. Türkiye Yüzyılı'nda Artvin tabiatını koruyarak büyüyen, üretimini dünyaya ulaştıran, turizmde adından daha fazla söz ettiren ve Kafkasya'ya açılan stratejik konumunu ekonomik güce dönüştüren bir şehir olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin söz söylediği yerde mazlumların sesinin daha gür duyulduğunu belirten Uygur, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında sergilediğimiz kararlı duruş da bu anlayışın en açık göstergesidir. Filistin halkının hukukunu bütün uluslararası platformlarda savunuyor, insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmek için her imkanı kullanıyoruz." dedi.

"Yeni bir kalkınma mimarisi kuruyoruz"

Uygur, Türkiye'nin tarihi yürüyüşünde en güçlü başlıklardan birinin Terörsüz Türkiye olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye milli birliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü daha da güçlendiren, ülkemizin bütün enerjisini geleceğe yönelterek Türkiye Yüzyılı'nı huzurun, kardeşliğin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirecek tarihi bir devlet vizyonudur. Türkiye Yüzyılı'nı teknolojide öncü, enerjide güçlü, savunmada caydırıcı, diplomaside etkin ve üretimde yüksek katma değere ulaşmış bir Türkiye'nin yükseliş dönemi olarak inşa ediyoruz. Gençlerimizin fikirlerini üretime, kadınlarımızın emeğini ekonomiye, şehirlerimizin değerlerini küresel markalara dönüştürecek yeni bir kalkınma mimarisi kuruyoruz. Her şehrimizin kendi kimliğiyle büyüdüğü, her bölgemizin sahip olduğu potansiyelle Türkiye'nin ortak gücüne katkı sunduğu yeni bir döneme ilerliyoruz."

Mekke çevresinde önlenen Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına değinen Uygur, "Dün akşam bizim kutsalımız, kıblemiz, İslam dünyasının mukaddesatı Mescid-i Haram'a, Mekke şehrimize bir saldırı girişimi oldu bildiğiniz gibi. O saldırı girişimini de en güçlü şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz. Milletin fertlerinin ortak ve kutsal değerlerine, mukaddesatına yapılan bu tür girişimler hiçbir zaman karşılık bulmayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA