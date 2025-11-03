Haberler

AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi

AK Parti Eskişehir'de Temayül Yoklamaları Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir teşkilatı, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamalarını yoğun katılımla yaptı. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra sandıklar AK Parti Genel Merkezi'ne iletilecek ve yeni ilçe başkanları belirlenecek.

Ak Parti Eskişehir teşkilatı bünyesinde yer alan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamalarının yapıldığını bildirildi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, her iki ilçenin temayül yoklamalarının teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Temayül yoklamalarının İl Koordinatörü Nazif Barış Çiftçioğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe koordinatörleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla 2 Kasım Pazar günü yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Tepebaşı İlçe Başkanlığı temayül yoklaması saat 11.00-14.30 saatleri arasında, Odunpazarı İlçe Başkanlığı temayül yoklaması ise 15.30-18.30 saatleri arasında ilçe binalarında gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teşkilat mensuplarının ilçe başkanı olarak görmek istedikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandığı ifade edilerek, "Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne iletildi. Yapılacak sayımda öne çıkan isimler önümüzdeki günlerde Ankara'ya davet edilecek ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yapacağı değerlendirmeler sonucunda yeni ilçe başkanları belirlenmiş olacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, temayül yoklamalarının, teşkilatın yoğun ilgisiyle birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Süreç kendi akışında sıkıntısız şekilde devam ediyor. Genel Merkezimiz temayül sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde kararını verecek. İlçelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.