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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Seçmene Çağrı Yaptı

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Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaptı.

75. Yıl Mahallesi'ni ziyaret eden Hatipoğlu, Muhtar Asaf Karabulut ve vatandaşlarla bir araya geldi. Emek Mahallesi Dilek Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, projelerinden bahsetti.

İsmet İnönü 2. Caddesi'ne geçen Nebi Hatipoğlu, kendisine oy vereceğini söyleyen 70 yaşındaki Eskişehirli vatandaş ve Hamamyolu Caddesi esnafıyla buluştu.

Yaklaşık 90 gündür vatandaşlarla hep birlikte el ele gönül gönüle birlikte yürüdüğünü ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehir'imiz için dertlendiğimiz, ortak sorunlarımıza birlikte çareler bulduğumuz kampanyamızın sonuna geldik. İlk günden itibaren siz değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek, hem sorunlarınızı dinliyoruz hem de bu sorunlara çözüm ürettiğimiz projelerimizi açıklıyoruz. Bugünden sonra yapacağımız tek şey kaldı; sandığa giderek oyumuzu kullanmak ve oylarımıza sahip çıkmak. Bu hepimizin bir vatandaşlık görevi olduğu gibi emeklerimizin karşılığını da alacağımız güzel bir gün olacak. Bu sebeple vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Şimdi sandıklarımıza sahip çıkma zamanı. İnşallah, 31 Mart akşamı emeklerimizin karşılığını alacak ve Eskişehir'imize hizmet edeceğiz. Emekleriniz ve destekleriniz için minnettarım. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız. AK Parti belediyeciliği Eskişehir'e çok yakışacak."

Kaynak: AA / Politika

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