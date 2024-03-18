Üye Girişi
Haberler

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, EOSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti

Güncelleme:

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, beraberindeki adaylarla birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret etti. Hatipoğlu, burada yönetici ve çalışanlarla buluşarak, çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik sorunları hakkında projelerini anlattı.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu,Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikalara ziyarette bulundu.

EOSB'ye gelen Hatipoğlu, beraberindeki Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile buradaki bazı fabrikalarını ziyaret edip, yönetici ve çalışanlarla buluştu.

Çevre yolu, tramvay ulaşımının olmayışı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Eskişehirimiz 20 yıldır ciddi bir gerileme durumunda ve hem trafikle hem de su ile ilgili sorunlarımız var. Trafik sıkışık, suyumuz ise kirli ve pahalı. Ayrıca, özellikle organize sanayide çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı yerlerde imar sorunları var. Yıllardır vatandaşlarımızın yaşadığı bölgede 2 kat imar var ve hizmet yok ama Batıkent'e bakınca hem imarlar 5 kat hem de buralara getirilmeyen hizmetler oralarda var. Bu sorunları çözeceğiz, herkese eşit hizmet götüreceğiz. Trafik yüzünden sizler işe gidip gelirken çok zorlanıyorsunuz, bu sebeple servisler çok erken saatlerde çıkıyor. İnşallah bu trafik sorununu yapacağımız yatırımlarla çözeceğiz, tramvayı organize sanayiye getireceğiz diyoruz. İnşallah bu dönem seçimleri kazanacağız çok az kaldı. Destekleriniz için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Politika

Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir AK Parti Yerel Haberler Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title