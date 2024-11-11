AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'a: Konser ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 5 bin ihalenin canlı yayınlandığını hatırlatarak, konser ihalelerinin neden canlı yayınlanmadığını sordu. Özcan, Ankara halkının parasının peşini bırakmayacaklarını belirtti.

MANSUR YAVAŞ, KONSERLER İÇİN ÖDENEN RAKAMLARI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

"NEDEN YAYINLANMAYACAK İHALELER YAPTINIZ?"

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının yankıları sürerken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, dikkat çeken bir soru sordu. Hakan Han Özcan, bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığını açıklayan Yavaş'a, "İşte burada fena yakalandınız. Fahiş paralara mal ettiğiniz söz konusu konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Neden yayınlanmayacak ihaleler yaptınız? Hani şeffaftınız, Ankaralılardan neyi kaçırdınız?" sorularını yöneltti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

"3 YILDIR HİÇBİR KONSER İHALESİNİ NEDEN YAYINLAMADINIZ?"

En son 2021'deki Koray Avcı konseri ihalesinin yayınlandığını belirten Özcan, şunları kaydetti: "O tarihten bu yana Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında 3 yıldır hiçbir konser ihalesini neden yayınlamadınız? Sakın '6 firmaya bildirdik 5'i cevap vermedi' gibi komik gerekçelere sığınmayın, aklımızla alay etmeyin. Daha yeni başladık. ANKET AŞ'den başlamak üzere daha çok soru soracağız ama önce şu canlı yayın sorumuza bir cevap verin, verebiliyorsanız."