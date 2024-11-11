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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'a: Konser ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemeleri açıklamasının yankıları sürerken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Daha önceki 5 bin ihalenin canlı yayınlandığını hatırlatan Özcan, konser ihalelerinin neden canlı yayınlanmadığını sordu

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 5 bin ihalenin canlı yayınlandığını hatırlatarak, konser ihalelerinin neden canlı yayınlanmadığını sordu. Özcan, Ankara halkının parasının peşini bırakmayacaklarını belirtti.

MANSUR YAVAŞ, KONSERLER İÇİN ÖDENEN RAKAMLARI AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

Ak Parti'den Mansur Yavaş'a Canlı Yayın Sorusu

"NEDEN YAYINLANMAYACAK İHALELER YAPTINIZ?"

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının yankıları sürerken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, dikkat çeken bir soru sordu. Hakan Han Özcan, bugüne kadar 5 bin ihaleyi canlı yayınladığını açıklayan Yavaş'a, "İşte burada fena yakalandınız. Fahiş paralara mal ettiğiniz söz konusu konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Neden yayınlanmayacak ihaleler yaptınız? Hani şeffaftınız, Ankaralılardan neyi kaçırdınız?" sorularını yöneltti.

Ak Parti'den Mansur Yavaş'a Canlı Yayın SorusuAK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

"3 YILDIR HİÇBİR KONSER İHALESİNİ NEDEN YAYINLAMADINIZ?"

En son 2021'deki Koray Avcı konseri ihalesinin yayınlandığını belirten Özcan, şunları kaydetti: "O tarihten bu yana Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında 3 yıldır hiçbir konser ihalesini neden yayınlamadınız? Sakın '6 firmaya bildirdik 5'i cevap vermedi' gibi komik gerekçelere sığınmayın, aklımızla alay etmeyin. Daha yeni başladık. ANKET AŞ'den başlamak üzere daha çok soru soracağız ama önce şu canlı yayın sorumuza bir cevap verin, verebiliyorsanız."

Ak Parti'den Mansur Yavaş'a Canlı Yayın Sorusu

Ak Parti'den Mansur Yavaş'a Canlı Yayın Sorusu

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'a: Konser ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıYurdagül Özel:

Bence Mansur Yavaş’ı lekelemeye çalışıyorlar. Şaşırdık mı? Tabi ki hayır….

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Haber YorumlarıSadık:

Chp zihniyeti normal

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bu Akp konser düşmani..Kimse eğlenmesin,kimse keyif yapmasın,herkes çalışsın,kazandığını bize versin derdindeler...Yani köle hayatinyasatma derdindeler...

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Haber YorumlarıRealist:

İhale canli yayınlansa ne olacak. Girecek ve alacak firmalar belli zaten... Askinin işini yapan firma 65 plakalı... Ankarada firma mi yok, vanlı ihale alıyor...

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Siz hangi ihallerinizi canlı yayınladınız? Mansur yavaş bencede hata yapmıştır. Milletin parası çar çur edilmemeli… sizinki ise “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” nitelikte… doğru bir tanedir… sizinkide Mansur Yavaşın kide yanlış…

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Başkanım , sen bunları adam yerine koyup cevap bile verme . Bunlar eşeğin kulağına su kaçırmaya başladılar . Meyva veren ağaç taşlanırmış . Hadi hooopp herkes işine . Hadiiii

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Mansurdan size ekmek cıkmaz sizin hatalarınızı saysak allahıma yemin olsun kelimeler yetmez akepe bu ulke ıcn beka sorunudurBNET

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Haber YorumlarıOğuz Arslan:

YAVAŞ BU SINAVDA KALDI

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Haber YorumlarıMurat Talas:

Konu Mansur başkan olunca CHP ile AKP birleşti.

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