AK Parti'den 19 maddelik kanun teklifi

Ak Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine yönelik düzenlemenin teklifte bulunmadığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. Güler, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş ile ilgili, "Komşumuz İran'a yapılan bombalama saldırıları karşısında üzüntülüyüz. Tabii bölgemizde biz barışı ve istikrarı arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgemizin her türlü savaştan uzak, barış ve güvenlik iklimi içerisinde olmasını istiyoruz. Bugüne kadar yapılan girişimler, görüşmeler, diplomatik çalışmalar bu yöndeydi, inşallah en kısa zaman içerisinde mübarek ramazan ayında bu saldırılar son bulur. Esas mağdur olan çocukların, kadınların ve yaşlıların inşallah yaşadıkları sıkıntılar, acılar sona erer ve bölgemiz savaştan uzak bir güvenlik iklimine inşallah yakın zamanda kavuşur. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük çabalar sarf ediyor, diplomatik ilişkiler ve görüşmelerin sağlanarak ateşkesin sağlaması noktasında elinden gelen çabayı da gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'KRİPTO VARLIK PİYASASINI VERGİ DİSİPLİNİNE KAVUŞTURUYORUZ'

Teklifin 19 maddeden oluştuğunu belirten Güler, vergi adaletinin güçlendirilmesi, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması ve sosyal devlet ilkesini tahkim edilmesinin amaçlandığını söyledi. Güler, "Teklifimizle kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturuyoruz. Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden 10 binde 3 oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz. Böylelikle bu alanda faaliyet gösterenler için öngörülebilir bir hukuki zemin oluşturuyoruz. Vakıf üniversitelerinin bünyesinde ticari işletme olarak sağlık kurumları ve sağlık kurumları hizmetleri sunan hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetini kaldırıyoruz. Fiilen ticari işletme niteliğini taşıyan bu kuruluşların piyasa koşullarında çalışan diğer özel hastaneler gibi eşit şartlarda vergilendirilmesini sağlayarak vergi adaletini güçlendirmiş oluyoruz. Şans ve bahis oyunları reklam giderlerinde vergi düzenlemesi yapıyoruz. Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam harcamalarını vergi matrahından düşürmeyecek şekilde bir düzenlemeye geçiyoruz. Bu hamle ile hem bahis oyunlarına yönelik teşvik edici faaliyetlerin vergi avantajı ortadan kaldırılıyor, hem de vergi adaletinin sağlanması gerçekleştiriliyor. KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarının mahiyetini değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnalar ve indirim hakkı kaldırılmak suretiyle kısmi istisnaya dönüştürüyoruz. Öte yandan iktisadi işletmelerin konut kiralamalarında KDV'den istisna tutarak konut sektöründeki arz sorununa katkı sağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNDE BORÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETİYORUZ'

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine ilişkin düzenleme yapıldığını kaydeden Güler, "Asrın felaketi olan deprem sonrasında inşa edilen konut ve işyerlerinde vatandaşların borç yükünü kökten hafifletecek önemli bir adımı atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 15 gün önce açıkladığı kapsam içerisinde '7269 sayılı kanun' ile '6306 sayılı kanun' kapsamında hak sahibi olan afetzede vatandaşlara 31 Aralık 2026 tarihine kadar borçlandırma bedellerini peşin ödemeleri halinde ilk konutlar için yüzde 74, ilk işyerleri için ise yüzde 48 oranında önemli bir indirim sağlanacak. Mevcut durumda en düşük borçlandırma bedeli 1 milyon 890 bin lira olan bir konut için depremzede vatandaşımız bu imkandan yararlanarak borcunu peşin ödemek isterse yaklaşık 490 bin lira civarında bir rakamı ödemek suretiyle bu haktan yararlanacaktır. Bu çalışmamız ile uzun vadeli taksitlendirme ve idari takip maliyetlerini ortadan kaldırmıyor aynı zamanda afetzedelerin barınma hakkını sosyal devlet ilkesi gereğince en güçlü şekilde destekliyor ve toplumsal dayanışmayı pekiştiriyoruz" dedi.

'BEDELLİ ASKERLİKTE GÖSTERGE RAKAMINI 300 BİNE ÇIKARTIYORUZ'

Güler, bedelli askerlik ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas olan gösterge rakamını 240 binden 300 bine çıkartıyoruz. Bu artışla birlikte 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz. Bu kaynak ile yerli ve milli silah sistemlerimizin, İHA, SİHA, milli muharip uçak ve deniz platformlarının geliştirilmesinde kahraman ordumuzun ihtiyacı olan teknolojik üstünlüğün korunmasında da bu katkının önemli olduğunu düşünüyoruz. BOTAŞ ve enerji güvenliği kapsamı içerisinde doğal gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla BOTAŞ'ın vergi ve fon borçlarını, hazineden olan görevlendirme bedellerini mahsup ederek mali yapısını güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Vergi sistemimizde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli maden taşları ile ilgili düzenlemeye gidiyoruz. Geçmiş dönemde yalnıza KDV kapsamında olan elmas, inci ve kıymetli taşlar için hazırladığımız teklifle ÖTV Kanunu'na ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde uygulanacak ÖTV oranını yüzde 20 olarak belirliyoruz." Güler ayrıca 335 bin lira civarındaki rakamın 417 bin liraya çıkabileceğini ve kalan miktarın savunma sanayiine aktarılacağını hatırlattı.

'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ BULUNMUYOR'

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin kanun teklifinde yer almayacağını aktaran Güler, "Biliyorsunuz 17 milyon 700 bin civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak. Şu anda halihazırda kanun teklifimizde emekli bayram ikramiyesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Bütçe dengelerimiz açısından ve Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Bakın hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenebilmesi için 150 milyar lira kaynak aktarıyoruz. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor, zorluklarımız da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol, doğal gaz fiyat artışları ve tedarik zincirinden kaynaklı çok büyük sıkıntılar var. Dolayısıyla bizim orta vadeli programa uygun olarak bütçe disiplinine çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı