AK Parti'de yerel seçimler için temayül yoklaması başladı

Ak Parti'de yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik temayül yoklaması başladı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yoklama, saat 16.00'da sona erecek.

Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Fatih Kongre ve Kültür Merkezi'nde, temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yavuz, Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin parti üyesinin yoklamaya katıldığını belirterek, "Bu salonda da 5 bini aşkın kişi, bugün inşallah oy kullanacak. Bu, çok büyük bir rakamdır. Böylece hem Ankara'da hem Ankara'nın bütün ilçelerinde hem de tüm Türkiye'de teşkilat mensubu arkadaşlarımızın görüşünü almış ve bu görüşleri Sayın Cumhurbaşkanımıza saat 16.00 itibarıyla arz etmiş olacağız" diye konuştu.

'SİSTEME GİRİŞ YAPANLARIN SAYISI 8 BİNİ AŞTI'

Ak Parti olarak aday müracaatlarını aldıklarını belirten Yavuz, "Memurların istifası için 1 Aralık, son gün. Onun için sistemi müracaat etmeye müsait tutuyoruz. Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak" dedi.

'ADAY LİSTELERİNDE 20 ŞUBAT ÖNGÖRÜLÜYOR'

Yavuz, adayların ne zaman açıklanacağı ile ilgili, "Aslında partiler açısından adaylık süreci başladı. Kendi iç takvimimizi işletiyoruz ama Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi daha açıklanmadı. Seçim takvimi, ocak ayında açıklanacak ve esas ondan sonra her şey hızlanacak. Seçim takvimine de baktığımızda da geçen dönem aday listeleri, 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim edilmişti. Bunun tarihi de geçen dönem 19 Şubat olduğuna göre, bu yıl henüz çıkmadı; ama 19 Şubat olur, 20 Şubat olur. Bildiğim kadarıyla 20 Şubat öngörülüyor. Bu şu demektir; partiler, 20 Şubat'a kadar çalışma yapabilir. Ancak partiler, 'Bir an önce çalışmalar başlasın' diye 20 Şubat'ı beklemiyor. Biz de AK Parti olarak beklemiyoruz. 2019'da Ocak ayının sonunda aday tanıtım programını yapmış ve böylece mitinglerle ve aday programlarıyla sahaya inmiştik. Bu sefer de üç aşağı beş yukarı bunu öngörüyorum. Süreç devam ettiği için 'müracaat eden aday adaylarının ilanı' diye bir şey yok. Genel rakamları veriyoruz. Aksi takdirde bu dinamik bir süreç. İstifa edip, 'Ben de buradayım' diyecek olanlar da elbette olacak. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceği tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

'KOMİSYON SON KARARI VERECEK'

Adayların belirleneceği komisyonun henüz çalışmaya başlamadığını aktaran Yavuz, "Ama partinin ilgili birimleri hummalı bir çalışma içinde. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Karar veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde, biz de bütün hazırlıklarımızla masada yerimizi alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık yaptığı o komisyon da son kararı verecek. O, tam ne zaman başlar bilmem; ama henüz başlamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Hele bir istifa süreci, 1 Aralık geçsin; ondan sonra bakacağız' dediler. Muhtemelen ondan sonraki bir tarihte başlayacak" dedi.