Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin 61. bölümünün ikinci fragmanı izleyicilerle buluştu. Merakla beklenen yeni bölümde neler olacağı konusunda ipuçları veren fragman, izleyicilerin heyecanını artırdı. KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM İZLE | Kızılcık Şerbeti tek parça (HD) izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. fragmanı yayında. Son bölümüyle heyecanı doruğa çıkaran Kızılcık Şerbeti, izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk fragmanla yeni bölüm heyecanını artıran dizi, 61. bölüm 2. fragmanıyla merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde; Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer. Abdullah ve Alev'in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah'ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır. Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır. Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar. Metehan'ın arabasıyla dahil olduğu yeni grubunda başı ciddi derde girer. Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulacaktır.

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