AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı

Instagram'a getirilen ve kısa süre sonra kaldırılan erişim engelinin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın tepkisine neden olduğu iddia edildi.

Türkiye'nin Instagram'a erişimi engelleme kararı, sosyal medya üzerinden satış yapan girişimcilerin tepkisine neden olmuştu. Uzmanlar ise günlük 1,9 milyar TL değerinde e-ticaret hacminin bu erişim yasağından etkilenebileceğini ifade ederek karara tepki göstermişti. Instagram'a uygulanan bu yasak sadece vatandaşın değil, iddialara göre iki bakanın da tepkisine neden oldu.

INSTAGRAM YASAĞINA TEPKİ GÖSTEREN İKİ BAKAN

Gazeteci Nuray Babacan, konuyla ilgili yazısında "Yasağın, işletmelere verdiği zarar, ekonomik kayıplar bir yana bu duruma ilk tepki gösteren kişinin Turizm Bakanı olduğu anlatılıyor. Tam da turizm sezonunda, Türkiye'ye gelen binlerce yabancı turistin, Instagram yasaklı bir ülkede oldukları hissi yaratmanın maliyeti bakanı çileden çıkarmış. Milyonlarca lira harcanarak huzurlu ve özgür ülke imajı yaratmak için yapılan reklamların boşa gittiği anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Babacan, yazısının devamında "Turistlerin bir kare foto ve anı paylaşamadığı, Türkiye'nin tanıtımını yapamadığı bu süreçte, Kuzey Kore, Uganda ve İran'la bir tutulmasına tepki gösteren tek isim Turizm Bakanı da değil. Kapısı sürekli çalınan diğer isim Ticaret Bakanı. Zaten ekonomik krizden beli bükülen küçük işletmelerin bu yasak nedeniyle tanıtım ve pazarlama olanaklarını kaybetmesi üzerine bu bakanlıkta da ciddi sıkıntı yaşandığı anlatılıyor." sözleriyle iddialarını dile getirdi.