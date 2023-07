AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik Görevinden İstifa Etti

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, 26 Nisan 2019 tarihinden bu yana devam eden görevinden istifa ettiğini duyurdu.

26 Nisan 2019 tarihinde itibaren AK Parti Çankırı İl Başkanlığı görevini sürdüren Abdulkadir Çelik, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "26 Nisan 2019 tarihinden bugüne, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Çankırı İl Başkanlığı görevimden af talebim Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda uygun görülmüştür. Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, şükranlarımı sunuyorum. 4 yılı aşkın bir süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek bu davanın bir neferi olarak Çankırı'mıza hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Çankırı'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Görevim süresince bizlerden yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, genel başkan yardımcılarımıza, İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse'ye, İl Koordinatörümüz Ayhan Salman'a, Grup Başkanvekilimiz M. Emin Akbaşoğlu'na, milletvekilimiz Salim Çivitcioğlu'na, Genel Merkez İdari Mali İşler Koordinatörümüz C. Kadri Ursavaş'a, İl Genel Meclis Başkanımız Mustafa Çıbık'a, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, belediye meclisi üyelerimize, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, sandık başkanlarımıza, AK Parti'mizin her bir üyesine, her zaman yanımda ve destekçim olan değerli aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine her zaman yanımızda olan STK, oda ve sendika temsilcilerimize, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen Çankırılı hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Çankırı İI Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi. - ÇANKIRI