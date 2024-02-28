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AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı: 28 Şubat'ta balans ayarı vermeye çalışanlar kısa sürede balans ayarına uğradılar

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AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, 28 Şubat darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, darbenin siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanları kısa sürede etkisiz hale getirdiğini söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, " 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar, kısa sürede balans ayarına uğradılar." ifadesini kullandı.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurguladı.

Darbe ile toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını anımsatan Güngör, "Bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar." değerlendirmesini yaptı.

Güngör, karanlık darbe dönemlerinin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği mücadeleyle bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldüğünü aktardı.

Milletten aldıkları güçle ve tarihin yüklediği sorumlulukla millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Güngör, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyoruz. 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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