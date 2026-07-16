Bakan Göktaş: Doğru destekle aşılmaz engel yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğru destek, imkanlar ve güçlü bir dayanışmayla aşılmayacak hiçbir engel yoktur. SOBE Otizm Spor Oyunları da bu anlayışımızın önemli yansımalarından biridir." dedi.

Otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinden yaklaşık 300 otizmli sporcunun yarışacağı, bu yıl ikincisi düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, kent merkezinde Gedavet Parkı'ndan Amfi Tiyatro'ya gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Bazı programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Bakan Göktaş, yürüyüşün ardından Amfi Tiyatro'da düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun arkasında büyük bir emek ve güçlü bir dayanışmanın bulunduğunu söyledi.

Başta Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) olmak üzere organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen bütün kurumlara teşekkür eden Göktaş, "Spor, insanın yeteneklerini geliştiren, özgüvenini artıran ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren önemli bir alandır. Disiplini, dayanışmayı ve birlikte başarma ruhunu inşa eden güçlü bir hayat mektebidir. Otizmli bireylerimiz için ise daha derin ve güçlü anlamlar taşır. Onlar için spor, kendilerini ifade edebilmenin, bağımsız yaşamanın ilk adımıdır. Her müsabaka yalnızca rakibiyle değil, kendi sınırlarıyla da mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Göktaş, sporla büyüyen bir çocuğun aile ve toplum için de önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğru destek, imkanlar ve güçlü bir dayanışmayla aşılmayacak hiçbir engel yoktur. SOBE Otizm Spor Oyunları da bu anlayışımızın önemli yansımalarından biridir. Bugün, atletizmdeki her adım, otizmli bireylerin iradesini büyütüyor. Yüzmede atılan her kulaç, hedefe ilerlemede özgüvenlerini ilerletiyor. Masa tenisinde kazanılan her sayı, başarı duvarında bir tuğla oluyor. Binicilikte kurulan her bağ hayata karşı güçlü duruşu sağlamlaştırıyor."

Bakan Göktaş, otizmli bireylerin sporla kurduğu bağın toplumun geleceğini de güçlendirdiğine işaret ederek, "Bu anlamda SOBE Vakfımız bugün yalnızca Konya'mız için değil, ülkemiz için de örnek bir model ortaya koyuyor. SOBE'nin ortaya koyduğu bu modelin, ülkemizin dört bir yanında benzer çalışmalara öncülük edeceğine yürekten inanıyorum. Bu organizasyonlar, Türkiye Yüzyılı'nda ulaşmak istediğimiz kapsayıcı toplum anlayışının somut bir adımıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi engelli kardeşlerimizin hiçbir zorlukla karşılaşmadan, hayatın her alanında güçlü şekilde var olabildiği bir ülke, Türkiye Yüzyılı'nda ulaşmak istediğimiz hedeflerden biridir. Bu sözler, bizlere hem sorumluluğumuzu hem de izleyeceğimiz yolu açıkça göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

"34 ilimizde 821 danışmanımız aracılığıyla 3 bin 808 ailemizle aktif danışmanlık sürecini yürütüyoruz"

Bu anlayışla Bakanlık olarak, otizmli bireylerin hayatın her alanına katılabilmesi için çalışmalarını güçlendirdiklerini belirten Göktaş, "Bu doğrultuda, 2023-2030 dönemini kapsayan II. Ulusal Otizm Eylem Planımız çerçevesinde çok yönlü adımlar atıyoruz. Ailelerimizin ihtiyaç duyduğu rehberlik ve destek hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı hizmetimizle otizmli bireylerimizin ve ailelerinin yanında oluyoruz. Bu kapsamda 34 ilimizde 821 danışmanımız aracılığıyla 3 bin 808 ailemizle aktif danışmanlık sürecini yürütüyoruz." diye konuştu.

Otizmli bireylerin ve ailelerinin doğru bilgiye hızlıca ulaşabilmesi için "otizm.gov.tr" Ulusal Dijital Bilgilendirme Platformunu kurduklarını hatırlatan Göktaş, bu platformda erken tanıdan eğitime kadar ihtiyaç duyulan pek çok konuda güvenilir ve güncel bilgiyi tek çatı altında sunduklarını, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemiyle de riskleri erken tespit ettiklerini anlattı.

"Hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmalar, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan devlet anlayışımızın bir yansımasıdır"

Çocuklarımızı ve ailelerimizi zamanında desteklemeyi önemli bulduklarını vurgulayan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmalar, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da otizmli bireylerimizin ve ailelerinin hayatın her alanında daha güçlü yer alması için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Spor Oyunları'na katılan yarışmacıları ve ailelerini tebrik ederek, "Bugün, bu oyunlara katılarak, cesaretinizle iz bıraktınız, mücadelenizle hepimize örnek oldunuz. Sizler hepimize başarının bir dereceden çok daha büyük olduğunu gösterdiniz. Bu anlamda, bugün burada hepiniz kazandınız, hepiniz başardınız." dedi.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da konuşmasında, SOBE olarak hiçbir çalışmayı tek seferlik bir proje ya da etkinlik olarak görmediklerini, eğitimi de sporu da istihdamı da toplumsal farkındalığı da birbirinden bağımsız çalışmalar olarak değil, otizmli bireylerin yaşam boyu gelişimini destekleyen bütüncül bir ekosistemin parçaları olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yarın dört farklı branşta yaklaşık 300 otizmli çocuğun mücadele edeceğini bildiren Ak, "Ancak burada aslında yarışan sadece sporcular değildir. Burada ön yargılarla fırsatlar, engellerle imkanlar ve umutsuzlukla cesaret yarışacaktır. İnanıyorum ki bu oyunların sonunda kazanan yalnızca madalya alan sporcularımız değil, kapsayıcılığı büyüten, birlikte yaşam kültürünü güçlendiren hepimiz olacağız." ifadesini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçı da birer konuşma yaparak, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış törenine protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda otizmli çocuk ve ailesi katıldı.