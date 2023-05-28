Ahmet Davutoğlu, oyunu kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda 2249 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy vereceği okula saat 12.30'da gelen Ahmet Davutoğlu, oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Her şeyden önce bir kez daha ülkemiz, demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İkinci turu ilk kez tecrübe ediyoruz. Halkımızın bütün Türkiye sathında siyasi iradesini yansıtmak üzere barışçıl bir ortamda sandığa gitmesi demokrasimizin olgunluğunu gösteriyor. Tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oy kullanmasının ardından seçimi Ankara'dan takip edeceğini ifade etti. - İSTANBUL