Ağrı merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı

AĞRI merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile yapılan Ağrı merkezli ortak operasyonlarda Gaziantep, İstanbul, Adana, Tokat ve Siirt'te belirlenen 18 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan telefon, SIM kart, tablet, laptop bilgisayar ve kurusıkıdan dönüştürülen çok sayıda materyal ele geçirildi. Geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 11'i hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. (DHA)