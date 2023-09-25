AFAD Personelinin Cenaze Töreninde Övgü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş, vefat eden AFAD personelinin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, AFAD personelinin özverili çalışmalarını övdü ve hayatlarını hiçe sayan kardeşlerine teşekkür etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş vefat eden AFAD personelinin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, AFAD personelinin özverili çalışmalarına değinerek, "AFAD'ın arama kurtarma ekipleri kendini ispat etmiş ve dünya çapında olaylara müdahale etmiştir. Bu olaylara müdahale ederken hayatlarını hiçe sayan kardeşlerimizdir, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser (42), Ankara'daki göreve giderken Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Eser için uzun yıllardır görev yaptığı AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde mesai arkadaşlarının da katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirildi. Eser'in Türk bayrağına sarılı tabutu arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında taşınırken, törende konuşan Memiş AFAD personelinin fedakarca görev yaptıklarını ifade etti.

Memiş, "Kaza haberini alır almaz alarma geçtik ancak maalesef kendisinin olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrendik. İsmi telaffuz edilir edilmez 7 bin kişilik AFAD ailesi çok büyük bir hüzün olduğunu gördük. Mustafa kardeşimiz kendisini o kadar sevdirmiş ki herkes beni aradı ve üzüntüsünü dile getirdi. Kendisi bir çok hayatı kurtarıp, olaya müdahale etti. Buradaki (AFAD'daki) arkadaşları gibi yani hayat kurtaran AFAD'ın arama kurtarma ekipleri kendini ispat etmiş ve dünya çapında olaylara müdahale etmiştir. Bu olaylara müdahale ederken hayatlarını hiçe sayan kardeşlerimizdir, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Sinan Kazancı'nın yaptığı dua sonrası Eser'in cenazesi, yarın defnedileceği memleketi olan İzmir'e gönderildi.

Öte yandan, Eser'in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR