Adana'nın milletvekilleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Adana'nın 15 milletvekili belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinin tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Adana'nın 15 milletvekili belli oldu. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, İyi Parti'den Adana milletvekili oldu.

4 bin 773 sandıkta 1 milyon 275 bin 217 kişinin oy kullandığı Adana'da, resmi olmayan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonuçlarına göre mecliste söz sahibi olacak 15 milletvekili belli oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2018 seçimlerindeki gibi 5 milletvekiliyle söz sahibi olurken Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçime göre 1 milletvekili arttırarak Adana'dan 5 milletvekiline sahip oldu. MHP ve İYİ Parti 2 milletvekili, Yeşil Sol Parti ise 1 milletvekiliyle Adana'dan mecliste söz sahibi olacak.

Ayyüce Türkeş mecliste

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti'den Adana Milletvekili oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin milletvekilleri şu şekilde:

"Adalet ve Kalkınması Parti'sinde Ömer Çelik, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Sadullah Kısacık ve Ayhan Barut. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy. İYİ Parti'den Ayyüce Türkeş Taş ve Bilal Bilici. Yeşil Sol Parti'den Tülay Hatimoğulları Oruç meclise girdi." - ADANA