Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu - Haberler

Adalet Komisyonu Başkanlığı'na Ak Parti İstanbul milletvekili Abdullah Güler seçildi.

Adalet Komisyonu Başkan Yılmaz Tunç'un istifa etmesiyle boşalan Başkanlık koltuğuna oturacak ismi belirlemek üzere toplandı. AK Parti İstanbul milletvekili Abdullah Güler tek aday olarak seçime girdi. Yapılan oylamada 22 milletvekili oy kullandı. 17 kabul oyuna karşılık 5 oy boş kullanıldı. Böylece Güler Başkan seçildi.

Güler, Tunç'a teşekkür ederek, muhalefet partilerinden gelen önerilere açık oldukları mesajını verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika