Adalet Bakanı Tunç, Konya'da Hakimevi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tek dertlerinin vatandaşın adalete ve yargıya güvenini daha üst sıralara taşımak olduğunu belirterek, " Bu anlamda da inşallah önümüzdeki çalışmaları süratle gerçekleştireceğiz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tek dertlerinin vatandaşın adalete ve yargıya güvenini daha üst sıralara taşımak olduğunu belirterek, " Bu anlamda da inşallah önümüzdeki çalışmaları süratle gerçekleştireceğiz." dedi.

Tunç, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Taş Bina'daki makamında ziyaret etti.

Burada dijital müze ile sergi alanlarını da gezen Tunç, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Altay'dan bilgi aldı.

Tunç, daha sonra tarihi Alaaddin Camii'ndeki Sultanlar Türbesi'nde, gerçekleştirilen saygı nöbetini izledi.

Kent merkezinde yapılan İş yurtları Hakimevi Açılış Törenine katılan Tunç, Konya'ya son 21 yılda önemli ve büyük yatırımların kazandırıldığını söyledi.

Tunç, Konya Büyükşehir Belediyesince kazandırılan Hakimevi'nin tefrişatının İş Yurtları tarafından yapıldığını, butik bir sosyal tesis olduğunu aktardı.

"Katillerin insanlık önünde hesap vermesini sağlamak bu insanların görevidir"

Gazze'de insan hakları ihlallerinin yaşandığına dikkati çeken Tunç, "Bir an önce gidip delilleri tespit edip uluslararası ceza mahkemesinin önüne koyup, o katillerin insanlık önünde hesap vermesini sağlamak insanlığın görevidir. Bunu da göreceğiz. O katiller insanlık önünde hesap verecekler. İnşallah akan kanın durması noktasındaki gayretlerimiz sürecek. İnsani yardımlar devam ediyor." diye konuştu.

Tunç, vatandaşların yargı hizmetlerinden daha güvenilir, adil ve hızlı sonuç alabilmelerinin tesisi için 21yıldan bu yana büyük mücadele verdiklerini anlattı.

Ülkeye çok sayıda adalet sarayının kazandırıldığına değinen Tunç, yargının hizmetinde yapay zekayı da sunmaya başladıklarını bildirdi.

"İnsan Hakları Eylem Planı'mızın da çalışmaları devam ediyor"

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlığının yıl sonuna kadar tamamlayacakları bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

"İnsan Hakları Eylem Planı'mızın da çalışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2024'ün başından itibaren 2024-2028 arası Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planlarını kamuoyuyla paylaştıktan sonra oradaki hedefleri tek tek günü ve zamanı geldiğinde yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tek derdimiz vatandaşlarımızın adalete ve yargıya güvenini daha da üst sıralara taşımak. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki çalışmaları süratle gerçekleştireceğiz."

"Milli iradenin bayrağını hiçbir zaman düşürmemeye çalıştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'den bugüne kadar büyük hizmetlerin yapıldığını vurgulayan Tunç, "Millet hareketi olarak ortaya çıkmış bir parti tek başına iktidara geldi ve yeni bir dönemi başlattık. İyi ki başlatmış, aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz. 21 yıldan bu yana da milletimizin güvenine layık olabilmenin gayreti içerisinde olduk. Milli iradenin bayrağını hiçbir zaman düşürmemeye çalıştık. İnşallah bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en güçlü ülkeleri arasına katmanın mücadelesini milletimizle beraber vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunç, açılışını gerçekleştirdiği Hakimevi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.