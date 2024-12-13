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Adalet Bakanı Tunç: Batı Karadeniz Projeleri ve İnsanı Güçlendirme Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç: Batı Karadeniz Projeleri ve İnsanı Güçlendirme Vurgusu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'nde yaptığı konuşmada, bölgedeki projelerin önemine ve insan odaklı hizmet anlayışına dikkat çekti. Zonguldak, Bartın ve Karabük arasında yürütülen ortak projelerin bu illerin gelişiminde büyük rol oynadığına vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "22 yıldan bu yana Türkiye'nin 81 vilayeti, hiçbir ayrım yapılmadan çok büyük icraatlara, büyük eserlere, eser siyasetine sahne oldu. Hep 'Önce insan.' dedik." ifadesini kullandı.

Bartın Dernekler Federasyonu, Zonguldak Dernekler Federasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu işbirliğinde, Kağıthane Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Tanıtım Günleri, Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Tunç, Bartın ve Karabük'ün eskiden Zonguldak'a bağlı olduğunu, iki ilin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Zonguldak'ın mülki sınırlar olarak ayrıldığını ancak birlikteliğin ve projelerin hiçbir zaman ayrılmadığını söyledi.

Üç ilde gerçekleştirilen ortak projelere işaret eden Tunç, şöyle konuştu:

"Ortak projelerimiz var. Bu projeler, memleketimizi geliştirmek için çok önemli mesafeler aldırdı bize. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. 22 yıldan bu yana Türkiye'nin 81 vilayeti, hiçbir ayrım yapılmadan çok büyük icraatlara, büyük eserlere, eser siyasetine sahne oldu. Hep 'Önce insan.' dedik. İnsanı güçlendirmek için çalıştık. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insan güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum olarak hep birlikte güçlü olalım diye çalıştık. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayetimizi yatırımlarla donattık ve Batı Karadeniz de bundan büyük nasibini aldı.

Filyos Projesi gibi dünyanın, Türkiye'nin önemli projelerinden bir tanesi bölgemizde inşa edildi ve doğal gazın keşfiyle beraber bölgemiz ayrı bir enerji üssü oldu."

"Karadeniz Sahil Yolu'yla birleşecek dev bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz"

Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün doğal zenginlikleriyle tarihi mekanlarına dikkati çeken Bakan Tunç, "Batı Karadeniz'imiz, Kastamonu'suyla, Bolu'suyla, Düzce'siyle gerçekten bir harika ve o bölge için ne yapsak azdır. Her zaman da bizlere destek oldular." dedi.

Kendilerinin de onlara hizmetkar olmak için ellerinden gelen gayreti göstermenin çabası içinde bulunduklarını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Batı Karadeniz için yürüttüğümüz projelerimiz var. Yol projeleri var. Özellikle Batı Karadeniz Sahil yolu. Şu anda dağlar deliniyor. Bartın ile Kurucaşile arasında 5 tünelin 3'ü bitti. Şimdi Zonguldak ile Bartın arasındaki tüneller de tamamlanmaya çalışılıyor. Sonrasında Kastamonu'ya da geçerek Karadeniz Sahil Yolu'yla birleşecek. Çok büyük, dev bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Havaalanımızın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı ve özellikle yurt dışından, Almanya'dan hemşehrilerimiz artık memleketlerine gelebiliyorlar. Bu noktada memleketimiz için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisindeyiz."

Tunç, sivil toplum kuruluşlarının İstanbul'da birlik ve beraberliği sağlama adına çok güzel faaliyetler yaptığını dile getirerek, bunun en güzel örneklerinden birinin Batı Karadeniz Tanıtım Günleri olduğunu vurguladı.

Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'nde Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın yöresel ürünleri, 15 Aralık'a kadar Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda vatandaşların ilgisine sunulacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Politika
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