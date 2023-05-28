Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek, vatandaşların sandığa gitmelerini ve iradelerini yansıtmalarını istedi.

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Şeffaf bir şekilde seçim süreci işlemekte, bütün vatandaşlarımızdan sandığa ve demokrasiye sahip çıkmalarını, sandığa gitmelerini, iradelerini sandığa yansıtmalarını istiyoruz." dedi.

Abdulhamit Gül, Şehitkamil ilçesindeki Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda 1250 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Gül, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, sandığı "demokrasinin namusu" olarak gördüklerini söyledi.

Vatandaşların yoğun bir şekilde sandıklara gittiğini anlatan Gül, şunları söyledi:

"Türkiye geleceğine sahip çıkıyor, iradesini sandığa yansıtıyor. Gaziantep'te de huzur içerisinde bir seçim başladı. Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İnşallah huzur içerisinde sevgi kardeşlik içerisinde bir seçim günü yaşayacağız. Tüm sandıklarda sandık görevlileri ve müşahitlerimiz var. Türkiye seçim konusunda dünya demokrasilerine örnektir. Her partiden temsilciler var. Şeffaf bir şekilde seçim süreci işlemekte, bütün vatandaşlarımızdan sandığa ve demokrasiye sahip çıkmalarını, sandığa gitmelerini, iradelerini sandığa yansıtmalarını istiyoruz."

"Yetki de söz de milletimize ait"

Gül, vatandaşlara sandıklara giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini dile getiren Gül, "Artık irade milletin elinde, yetki de söz de milletimize ait onlar ne derse en doğru kararı verirler. 14 Mayıs'tan daha hızlı sonuçlanacaktır. Durmak yok yola devam deyip, Türkiye Yüzyılı için yapacağımız işleri özveriyle yapacağız." diye konuştu.