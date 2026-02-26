ABD ve Ukrayna arasında 'ikili barış görüşmeleri' başladı

ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde "ikili barış görüşmelerine" başladı.

ABD ve Ukrayna, mart ayı başında Rusya tarafının da katılacağı üçlü barış görüşmeleri öncesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Ukrayna'nın barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar çerçevesinde Cenevre'de ABD heyetiyle ikili görüşmelerin başladığını duyurdu. Cenevre'de ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiklerini duyuran Umerov, bugünkü görüşmelerde savaş sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşasına odaklanılacağına dikkat çekti. Ukraynalı başmüzakereci, "Hükümetin ekonomi ekibiyle birlikte refah paketini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ekonomik destek ve Ukrayna'nın toparlanmasına yönelik mekanizmalar, yatırım çekmeye yönelik araçlar ve uzun vadeli iş birliği çerçeveleri görüşülecek" dedi.

"Pratik çözümlere odaklanıyoruz"

Görüşmede ayrıca Rus tarafının da dahil olacağı bir sonraki üçlü müzakere turuna hazırlıkların ele alınacağını ifade eden Umerov, "Bu aşama öncesinde pozisyonların eşgüdümünün sağlanması gerekiyor. Önemli başlıklardan biri insani hat ve muhtemel takas meselesidir. Vatandaşlarımızın geri dönüşü konusunda somut sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pratik çözümlere odaklanıyoruz. Toplantının tamamlanmasının ardından sonuçlar hakkında bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya, görüşmeler öncesinde 420 İHA ve 39 füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın görüşmelerden hemen önce gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji ve diğer kritik altyapı tesislerine 420 insansız hava aracı (İHA) ve 39 füze ile saldırı düzenlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy, saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca insanın yaralandığını ve ülkenin 8 ayrı bölgesinde zarar oluştuğunu ifade etti.

Zelenskiy dün Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cenevre'deki görüşmeler öncesinde dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, Witkoff ile Kushner'in de yer aldığı yarım saatlik telefon görüşmesinde Cenevre'de ele alınacak konular ile mart ayı başında üçlü formatta yapılacak görüşmeye ilişkin hazırlıkların konuşulduğunu söylemişti. Zelenskiy ayrıca, Cenevre'de yapılacak görüşmelerin müzakereleri liderler düzeyine taşıması için bir fırsat oluşturmasını beklediğini ifade etmişti. Ukraynalı lider, "Başkan Trump, adımların bu sıralamayla ilerlemesini destekliyor. Karmaşık ve hassas meselelerin tamamını çözmenin ve savaşı nihayet sona erdirmenin tek yolu bu" şeklinde konuşmuştu.

Müzakereler toprak anlaşmazlığında tıkandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Zelenskiy'in meşruiyetini sorgulayarak, liderler düzeyinde görüşme taleplerini geri çevirmişti. Ukrayna ve Rusya arasındaki ABD tarafından sunulan barış planı çerçevesinde yürütülen müzakereler, Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların şiddetle devam ettiği toprakların kontrolüne ilişkin meselelerde tıkanmış durumda bulunuyor. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı