ABD medyası: 'Rusya'nın Moskova kruvazörü, ABD'nin verdiği istihbaratla batırıldı'

NBC haber kanalı, ABD'nin verdiği istihbarat bilgisinin, Ukrayna'nın Rusya'ya ait Moskova kruvazörünü batırmaya yardımcı olduğunu iddia etti.

Rusya'nın Karadeniz Filosunun amiral gemisi olarak bilinen Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından vurulmasına ilişkin detaylar belirsizliğini korurken, ABD'den geminin batırılmasına yönelik yeni bir iddia geldi. NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD tarafından paylaşılan istihbarat, Ukrayna'nın Rus donanmasına ait kruvazörü batırmasına yardımcı oldu. Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin ABD tarafına Odessa'nın güneyinde, Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Haberde, ABD'nin söz konusu gemiyi "Moskova" olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, daha sonra Ukrayna tarafının gemiyi hedef aldığı aktarıldı. Habere göre ABD, Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmezken, saldırı kararına da karışmadı. Ayrıca ABD'nin Rus gemilerinden gelen saldırılara karşı savunmaya yardımcı olmak için istihbarat bilgisini Ukrayna ile paylaştığı ifade edildi.

ABD yönetimi, daha önce istihbarat bilgilerinin Ukrayna ile paylaşıldığını belirtirken, Moskova kruvazörüne yönelik bir açıklama yapmıyor.

510 kişilik mürettebatı bulunan Moskova kruvazörü, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisi oldu. ABD, geminin Ukrayna'ya ait 2 Neptün füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığı açıklamıştı. Rusya yönetimi ise geminin, yangından sonra battığını ileri sürmüştü. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika