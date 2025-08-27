ABD, Hindistan'dan İthal Ürünlere Yüzde 25 Gümrük Vergisi Uygulamaya Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hindistan'a Rusya'dan petrol ithal etmeye devam etmesi nedeniyle ABD'ye ihraç ettiği ürünlere uyguladığı ilave yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Hindistan'ın ABD'ye ihracatında çeşitli sektörlerde ödediği gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithal etmeye devam etmesi nedeniyle Hindistan'dan ABD'ye ihraç ettiği ürünlere uygulayacağı ilave yüzde 25 gümrük vergisi kararı yürürlüğe girdi. ABD Başkanının kararı ile Hindistan'ın ABD'ye ihraç ettiği bazı ürünlerde ödediği gümrük vergisi değeri yüzde 50'ye ulaşırken bu durumun, dünyanı 5'nci en büyük ekonomisine sahip Hindistan'ın ekonomik büyümesini ve ithalatını aksatması bekleniyor.

"İhracatçılar farklı pazarlara yönlendirilecek"

Hindistan Ticaret Bakanlığı'ndan duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak adını açıklamayan bir Ticaret Bakanlığı yetkilisi, gümrük vergilerinden etkilenen ihracatçılara devlet tarafından destek sağlanacağını ve satıcıların Çin, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi farklı pazarlara yönlendirileceği ve ticaretin çeşitlendirileceğini aktardı. Hindistan Ticaret Bakanlığı'nın ayrıca, ABD'den ithal edilen ürünlerde ortalama yüzde 7,5 gümrük vergisi uyguladığı biliniyor.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan bir açıklamada ise Hindistan'ın ABD'den ithal edilen tarım ürünlerine ortalama yüzde 39, taşıtlara ise yüzde 100'e varan gümrük vergileri uyguladığı vurgulandı.

"Son tarih öncesinde gönderilen ürünler yeni vergilerden muaf olacak"

ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) tarafından yayınlanan bildiride, dün gece yarısı itibariyle gelinen zaman aşımı öncesinde gemiye yüklenerek Hindistan'dan ABD'ye transit gönderilen ürünlerin 3 hafta boyunca yeni gümrük vergilerinden muaf tutulacağı aktarıldı. Söz konusu ürünler 17 Eylül tarihine kadar önceki düşük gümrük vergileri ile ABD'ye giriş yapabilecek.

Gümrük vergilerinden muaf tutulan ürünler arasında çelik, alüminyum ve türevi ürünler ile binek taşıtlar, bakır ve ABD'nin ulusal güvenlik ticaret yasasının 232'nci maddesi kapsamında yüzde 50'ye varan gümrük vergilerine tabii diğer ürünler bulunuyor.

"Hindistan'ın ihracatının yüzde 55'i etkilenecek"

Hindistan'daki ihracatçılar, gümrük vergilerindeki bu ani artışın, Hindistan'ın ABD'ye 87 milyar dolar değerindeki ihracatının yaklaşık yüzde 55'ini etkilerken, Vietnam, Bangladeş ve Çin gibi rekabetçi ülkelerin de çıkarına olacağını düşünüyor. Hindistan İhracat Kurumları Federasyonu Başkanı S. C. Ralhan açıklamasında, tekstil, kimyasal ve deri sektöründeki ürünlerin yüzde 30 ila 35 arasında fiyat dezavantajına uğrayacağını belirterek, "Bu durum Hindistan'ın dünyanın en büyük ihracat pazarına yönelik ihracatını aksatacak" dedi. Ralhan, Hindistan hükümetine düşük maliyetli kredileri uzatma ve daha kolay kredi ulaşımı sağlama çağrısında bulunurken, gümrük vergilerinden etkilenen ihracatçıların banka borçlarının geri ödemesinin de 1 yıl boyunca ertelenmesini önerdi.

Taraflar birbirlerini yanlış siyasi kararlar almakla suçlamıştı

Hindistan'ın ABD'ye gönderdiği ürünlerdeki gümrük vergisi artışı öncesinde taraflar arasında 5 farklı oturum gerçekleştirilmişti. Hint yetkililer gümrük vergilerinin, ABD'nin Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği (AB) gibi diğer ticaret ortaklarına uyguladığı yüzde 15 sınırında kalmasındaki dileklerini dile getirmişti. Ancak iki taraftan da yetkililer birbirlerini yanlış siyasi kararlar almakla ve ticaret görüşmelerindeki sinyalleri kaçırmakla suçlamıştı. ABD Sayım Bürosu tarafından açıklanan sayılara göre, ABD ve Hindistan arasındaki ticaret geçtiğimiz yıl 129 milyar dolar değerine ulaşırken, ABD 45,8 milyar dolar ticaret açığı vermişti. - YENİ DELHİ