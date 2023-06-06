ABD Başkanı Biden ve Danimarka Başbakanı Frederiksen Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya verilen destek ve savunma işbirlikleri başta olmak üzere ekonomi, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını görüştü.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya verilen destek ve savunma işbirlikleri başta olmak üzere ekonomi, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün başkent Washington'da bir araya gelen Biden ve Frederiksen'in Ukrayna'ya verilen desteği masaya yatırdıkları bildirildi.

Biden'ın, Danimarka'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardım ve Ukraynalı pilotlara verilen eğitimde oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, liderlerin NATO müttefikleri ve yakın ortaklar olarak ikili Savunma İşbirliği Anlaşması imzalayarak daha da geliştirilecek olan transatlantik güvenliğini güçlendirme çabalarını görüştükleri kaydedildi.

Açıklamada, tarafların ayrıca ekonomi, enerji güvenliği, iklim değişikliği gibi konuları da ele aldıkları ifade edildi.

NATO Genel Sekreterliği konusu

Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Frederiksen'e son günlerde Avrupa basınında yer alan "ilk kadın NATO Genel Sekreteri olabileceğiyle" ilgili haberler de soruldu.

Danimarka Başbakanı, bu konuda daha önce yorum yaptığını ifade ederek, konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirtti ve gördüğü destekten ötürü ise mutluluk duyduğunu kaydetti.

Frederiksen, Ukrayna'da olası bir barış için ise "Rusya'nın da bir sinyal vermesi gerektiğini" söyleyerek, "İttifaktaki hiçbirimiz Ukrayna olmadan bir şey yapmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.