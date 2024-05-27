Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? 2023-24 sezonunda GS kaçıncı şampiyonluğunu yaşadı?

Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Peki, Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? Detaylar...

GALATASARAY KAÇ DEFA ŞAMPİYON OLDU?

Konyaspor Galatasaray maçı, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.

"Cimbom" bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı.

Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.

Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu.

Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.