Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu, gidiyor mu? Ayrılabileceği iddiaları güçlendi

Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Şampiyonluk kutlamalarında sergilediği tavırlar ve yaptığı açıklamalar, taraftarlar arasında endişe yaratmış durumda. Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı açıklamalar Galatasaray'dan ayrılıyor mu sorularını akıllara getirdi. Peki, Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILIYOR MU?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, İstanbul sokaklarında ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde on binlerce taraftarın katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi. Futbolcular sahneye tek tek çıkarak taraftarları selamlarken, Kerem Aktürkoğlu'nun sahneye çıkışı ve yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Aktürkoğlu, Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla sahneye çıkarak Metin Oktay duruşu sergiledi. Bu şarkı seçimi ve vedaya benzer tavırları, taraftarları üzdü ve "Ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Şarkının sözleri, Aktürkoğlu'nun takım içindeki durumuna atıfta bulunuyor gibiydi: "Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız, Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor, Biliyorum Dönence."

Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda kırgın olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Bu sezon biraz fazla kırıldım." dedi. Bu sözler, ayrılık dedikodularını daha da güçlendirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve istatistikleriyle dikkat çeken bir sezon geçirmesine rağmen, bazı konularda kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünü belirtti. Taraftarlar, Kerem'in geleceğiyle ilgili kulüpten resmi bir açıklama beklerken, bu belirsizlik ortamında spekülasyonlar artıyor.

Galatasaray camiası ve taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalmasını umuyor. Ancak, oyuncunun son dönemdeki açıklamaları ve davranışları, ayrılık ihtimalini gündemde tutuyor.