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Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin, neden öldürüldü?

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İstanbul Pendik'te parçalara ayrılarak çöp konteynerlerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Peki, Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin?

Ceset kimin? İstanbul Pendik'te parçalara ayrılarak çöp konteynerlerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Peki, Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin? Detaylar...

PENDİK'TEKİ PARÇALANAN CESET KİMİN?

Pendik'te parçalanmış halde birden fazla çöp konteynerine atılmış olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Korkunç halde bulunan cansız bedenin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi. Salih'in olay yerine gelen kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

ÇÖP ATAN VATANDAŞ FARK ETTİ

Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın fark etmesi sonucunda korkunç olay ortaya çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin, neden öldürüldü?

Polisin ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cesedin parçalandığı ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı. Ekipler konteynerlere atılan cesedin kafasını ve diğer vücut parçalarını topladı.

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin, neden öldürüldü?

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan ceset kimin, neden öldürüldü?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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