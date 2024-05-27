İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu? #129300

Tecrübeli teknik adam, bu sezon sarı lacivertliler ile 96 puan toplamış ve kulüp rekoru kırmıştı. İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu?

İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?

Takvim'de yer alan habere göre İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Takvim'de yer alan habere göre İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Ancak henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.