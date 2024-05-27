Üye Girişi
Haberler

İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu? #129300

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı sonrası radikal bir karar alacağı konuşuluyor. Peki, İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu?

Tecrübeli teknik adam, bu sezon sarı lacivertliler ile 96 puan toplamış ve kulüp rekoru kırmıştı. İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu?

İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?

Takvim'de yer alan habere göre İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Takvim'de yer alan habere göre İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Ancak henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İsmail Kartal İstanbulspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title