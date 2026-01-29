AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: "AB, kara para aklama riski nedeniyle bugün Rusya'yı kara listeye aldı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "AB, kara para aklama riski nedeniyle bugün Rusya'yı kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve maliyetleri artıracak" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. 2026'ya ilişkin değerlendirme yapan Kallas, "Son haftalar, dünya düzeninin değişmekte olduğunu fazlasıyla açık bir biçimde ortaya koydu. Öngörülemezlik, artık bir istisna değil. 2025'i tanımlayan kelime buydu ve 2026'yı tanımlayacak kelime de bu olacak. Rusya büyük bir tehdit oluşturuyor. Çin, uzun vadeli bir meydan okuma. Orta Doğu, sürekli bir istikrarsızlıkla karşı karşıya. Ancak yeni değişken, Atlantik'in iki yakası arasındaki temel yönelim değişimi" dedi.

Avrupa'nın güçlenmesi ve ortaklıklarını derinleştirmesi gerektiğini ifade eden Kallas, "Bu hafta Hindistan'la varılan anlaşmalar, Avrupa'nın nasıl daha güçlü olabileceğine iyi bir örnektir" ifadelerini kullandı.

"Rusya, kışı silah haline getirmeye çalışıyor"

Ukrayna konusuna değinen Kallas, "Rusya, barış için sembolik dahi olsa bir çaba göstermiyor. Yolcu trenine düzenlenen saldırı bir savaş suçu. Sivil altyapıya, enerji altyapısına, hastanelere, okullara, binalara yönelik saldırılar savaş suçudur. Rusya, sahada kazanamadığı için kışı silah haline getirmeye çalışıyor" dedi.

Savaşta yeni cephenin enerji olduğunu söyleyen Kallas, "AB, buna tarihindeki en büyük kış yardım paketi ile cevap veriyor. Bu paket, acil durum ekipmanları, finansman ve enerji sevkiyatını kapsıyor" ifadelerini kullandı.

"AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı"

Kallas, buna paralel olarak Rusya üzerindeki baskıyı artırdıklarını vurgulayarak, "AB, kara para aklama riski nedeniyle bugün Rusya'yı kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve maliyetleri artıracak" dedi.

Kallas, AB'nin Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi ve Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerindeki çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma kararı

İran'da protestoculara yönelik şiddet ve baskının ağır bir insani bedel doğurduğuna işaret eden Kallas, "Bakanlar bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma konusunda anlaştı" dedi.

İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleriyle aynı kategoride yer alacağını vurgulayan Kallas, "Terörden istifade ederek faaliyet gösterenler, terörist muamelesi görmelidir. Bakanlar ayrıca, İran İçişleri Bakanı dahil, protestoların vahşi bir şekilde bastırılmasından sorumlu olanlara yaptırım uyguladı. Baskı cevapsız kalamaz. Bunun ötesinde, İran'ın Rusya'ya savaş desteği konusunda yeni yaptırımlar da kabul edildi ve ihracat kontrolleri genişletildi" dedi.

Kallas, Gazze'ye ilişkin olarak ise, "Odağımız barış planını desteklemek. Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın geciken yeniden açılması, şimdiye kadarki en net ilerleme işareti olacaktır. AB personelimiz, yeniden konuşlanmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri mensupları aleyhinde yeni yaptırımlar

Dünyanın en ağır insani krizinin yaşandığı Sudan'a değinen Kallas, "Artan şiddete karşılık olarak bakanlar, Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri mensupları aleyhinde yeni yaptırımlar kabul etti. Elbette bu adımlar yalnız başına savaşı bitiremez fakat sorumlu olanlar için yaptıklarının bedelini ağırlaştıracaktır" dedi.

"Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı yok"

Kallas, basın toplantısında AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma kararının ABD'nin İran'a saldırmasına destek olarak okunup okunamayacağına ilişkin bir soruya, bu adımın İran üzerindeki baskıyı artırma amacı taşıdığı ifadesiyle cevap verdi. Kallas, "Saldırı konusuna gelince, bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı yok" dedi.

AB'nin Barış Kurulu'na ilişkin görüşünde değişiklik yok

AB'nin Barış Kurulu konusundaki yaklaşımında bir değişiklik olup olmadığı konusundaki soruya Kallas, "Üye devletlerin pozisyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun bir Barış Kurulu'nu desteklemek yönünde. Karar, Gazze ile sınırlı ve 2027'ye kadar süresi var. Filistinliler için açık bir rol öngörüyor. Ancak mevcut tüzük çok daha geniş ve devletler arasında eşitlik yok" dedi.

AB'nin Rusya ile diplomatik kanalları yeniden açmak için talepte bulunmayacak

AB'nin Rusya ile diplomatik kanalları yeniden açmak için adım atmasının söz konusu olup olmayacağı sorusu üzerine Kallas, "Bunu talep eden taraf biz olamayız ve Rusya'ya 'Bizimle konuşun' diyemeyiz. ABD'nin Ukrayna üzerindeki baskıları zaten çok güçlü. Rusya'ya sunabileceğimiz ek bir şey yok. Bu yüzden neden bizimle konuşsunlar?" dedi.

Fransa ve İtalya'nın İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesi konusundaki tutumlarını niçin değiştirdikleri sorusu üzerine Kallas, "Üye devletler adına konuşamam ama benim görüşüme göre, internet kesintisi vardı ve başlangıçta olan bitenler net değildi. Ancak vahşet ortaya çıktığında, Avrupa'nın çok güçlü bir tepki vermesi gerektiği de açık hale geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketi yolda

Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketine ilişkin bir soruya cevabında Kallas, "Hedefimiz bunu 24 Şubat'ta ortaya koymak. Çalışmalar sürüyor. Henüz bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Aksi halde bunu zaten ilan etmiş olurduk" dedi.

"Çin, uzun vadeli bir meydan okuma oluşturuyor"

İngiltere'nin Çin konusundaki adımlarını AB'nin de izlemesinin gerekli olup olmadığına ilişkin bir soruya Kallas, "Herkesin gördüğü şey şu ki, ortaklıklarımızı inşa etmemiz gerekiyor. Ancak bunu yaparken yeni bağımlılıklar oluşturmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü bağımlılık aynı zamanda kırılganlıktır. Bunu zor yollardan öğrendik" cevabını verdi.

Bu nedenle üye devletlerin Çin konusunda tereddütlü olduğunu aktaran Kallas, "Çin, uzun vadeli bir meydan okuma oluşturuyor. Pazarlarımıza yönelik zorlayıcı ekonomik uygulamalar kullanıyorlar. Buna karşılık bir yanıtımız olmalı" dedi. - BRÜKSEL