AB Ülkeleri, Rusya'ya Yönelik 17. Yaptırım Paketinde Uzlaştı

AB üyesi ülkeler, birliğin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketi üzerinde uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), bugün Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketi üzerinde uzlaşma sağladı. Yeni yaptırım paketine ilişkin sabah saatlerinde AB büyükelçileri toplantısında sağlanan ön anlaşma, Rusya ile Ukrayna arasında yarın Türkiye'de gerçekleşmesi beklenen doğrudan görüşmelerden bir gün önce geldi. Şubat ayından bu yana hazırlığı yapılan 17. yaptırım paketinin 20 Mayıs'ta, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Özellikle Rusya'nın petrol sevkiyatı için kullandığı "gölge filoyu" hedef alan yeni yaptırım paketi dahilinde yaptırımların üçüncü ülkeler üzerinden delinmesiyle bağlantılı 30 şirket ve Rusya'nın savunma sanayisiyle bağlantılı 75 kişi ve kuruluş da hedef alındı.

Macaristan bu kez veto etmedi

Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlara muhalefeti ile bilinen Macaristan'ın veto etmediği yaptırım paketine ilişkin uzlaşı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından da doğrulandı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyuran Von der Leyen, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, "Rusya'nın harp teknolojisine erişimini daha da kısıtlıyoruz. Ayrıca, Rusya'nın enerji ihracatını hedef almak üzere, gölge filoya dahil 189 gemiyi daha kara listeye ekliyoruz. Bu savaş sona ermeli. Kremlin üzerindeki baskıyı yüksek tutacağız" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise, "Rusya üzerindeki baskıyı artırarak bu savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. 17. yaptırım paketine ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu paket, Putin'in saldırganlığını finanse etmek amacıyla yasa dışı bir şekilde petrol taşıyan gölge filo dahilindeki daha fazla gemiyi hedef alacak. Yaptırımlar, Rusya'nın savaş kasasını boşaltıyor" dedi.

Fransa: "Rus ekonomisini bir defada ve tamamen boğacak yıkıcı yaptırımlar hazırlamalıyız"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlamalarının ardından yaptığı açıklamada, birliğin Rusya ekonomisini boğmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaşı sona erdirmeye zorlamak için yeni bir yaptırım paketine odaklanması gerektiğini söyledi. Yaptırımların şimdiye kadarki etkisinin yetersiz kaldığını savunan Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'ya baskı yapma kararı alması durumunda AB'nin yaptırımlar konusunda ABD Kongresi ile birlikte çalışması gerektiğini ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, "Bugün 17. yaptırım paketini kabul ediyoruz ancak daha da ileri gitmemiz gerekecek. Çünkü mevcut yaptırımlar, Vladimir Putin'i saldırgan savaşını sürdürmekten caydıramadı. Bu nedenle Rus ekonomisini bir defada ve tamamen boğabilecek yıkıcı yaptırımlar hazırlamalıyız" dedi.

Yarın NATO dışişleri bakanları toplantısı için Türkiye'de olacak Barrot, Amerikalı Senatör Lindsey Graham ile ABD Kongresi'ndeki yaptırım tasarısına ilişkin görüşeceğini söyledi. - BRÜKSEL