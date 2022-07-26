AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Ukrayna'ya yönelik ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların 6 ay daha uzatıldığını belirterek, "Konsey bugün, Rusya'nın ekonomisine yönelik uygulanan yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar 6 ay daha uzatılmasına karar verdi" denildi.

Açıklamada, şuandaki yaptırımların finans, enerji, teknoloji ve çift kullanımlı mallar, sanayi, ulaşım ve lüks mallar üzerindeki kısıtlamalar da dahil olmak üzere geniş bir alandan oluştuğu belirtildi.

(İHA)