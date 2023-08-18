AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Balkan liderleriyle yemekte buluşacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetlisi olarak Balkan liderleriyle akşam yemeğine katılacak. Yemekte Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifi, bölgenin Avrupa'daki geleceği ve genişleme süreci ele alınacak.

Girit'e ziyareti eleştiri konusu olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in davetlisi olarak Balkan ülkelerinin liderleriyle akşam yemeğine katılacak.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in, 21 Ağustos'ta Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin yanı sıra von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i Atina'da gayriresmi akşam yemeğinde ağırlayacağı bildirildi.

Açıklamada, AB-Batı Balkanlar Zirvesi ve Selanik Bildirgesi'nin 20. yıl dönümü vesilesiyle verilecek akşam yemeğinde, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifinin görüşüleceği, bölgenin Avrupa'daki geleceği ve Avrupa'nın genişleme sürecinin ele alınacağı belirtildi.

Selanik'te 2003'te düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde, AB ilk kez Batı Balkanlar'a yönelik tam üyelik perspektifi sunmuş, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova'nın 2025'e kadar Birliğe tam üyeliği hedeflenmişti.

Von der Leyen'in özel Girit ziyareti AB'de eleştirilere neden olmuştu

Von der Leyen'in, Miçotakis'in misafiri olarak geçen hafta Girit'e yaptığı özel ziyaret AB içinde eleştirilere neden olmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Sophie in 't Veld, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabında ziyaretin, Birliğin yasalarına uygun olup olmadığını değerlendirmesi için AB Ombudsmanı'na başvurduğu paylaşımında bulunmuştu.

In 't Veld, sosyal medya paylaşımında, "AB Komisyonu, AB hukukunun uygulanmasından sorumludur. Tarafsız olması şarttır. AB Komisyonu Başkanı'nın, üye ülkelerden birinin başbakanının evinde tatil yapması, Komisyon'un karar alma sürecini tehlikeye atabilir." ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna cevaben yaptığı açıklamada, von der Leyen'in Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in misafiri olduğunu, eleştirilerin hedefindeki ziyaretinin "kurallara tümüyle uygun ve kişisel bir gezi" olduğunu savunmuştu.