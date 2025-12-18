2026 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda

'SAYIN BAKAN GENEL KURULU KASTEN YANLIŞ BİLGİLENDİRMİŞTİR'

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Enerji Bakanı bütçesi sırasında Genel Kurulu kasten yanlış bilgilendirmiştir ve bu yanlış bilgilendirmenin şu anda düzeltilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kendisi, son 2 yılda Ankara'da suya yüzde 317, İstanbul'da 356, İzmir'de yüzde 350 zam yapıldığını iddia etti. Biz de bunu çalıştık Sayın Bakan; ben size gerçek rakamları vereyim: Ankara'da son bir yılda yüzde 27, toplamda son 2 yılda yüzde 119 zam yapıldı, İstanbul'da son 2 yılda yüzde 121 zam yapıldı, İzmir'de yüzde 116 zam yapıldı. Yani sizin verdiğiniz rakamlar yanlış. Üstüne üstlük Ankara'da 2025 yılının başında özellikle 10 metreküp kullanımın altındaki vatandaşlara yüzde 10 indirim de yapıldı. 10 metreküp altında kullanan vatandaş sayısı yüzde 67 yani konutların neredeyse hemen hemen hepsini kapsıyor. Sayın Bakan kendisini savunamayınca ve sorulan sorulara cevap vermeyince saldırmayı tercih etti ama hiç yakışmamıştır" ifadelerini kullandı.

'ESEFLE KINIYORUM'

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Meclis'te kullanılan dilin çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanına yönelik, 'Ben meydan okuyorum' lafı nasıl bir seviyesizliktir Allah aşkına. Bu doğru bir şey değildir yani soru yöneltilebilir, Bakan buna cevap verir, bürokratlar cevap verir ama burası sanki rövanşist bir alanmış gibi, hodri meydan der gibi... Bu zehirli dili bizim artık bırakıyor olmamız lazım. Çözüme ulaşmak istiyorsak, cevap arıyorsak bunu doğru bir üslupla yöneltmemiz lazım. Esefle kınıyorum" diye konuştu.

'TAVRIMIZIN ARKASINDAYIZ'

Yeniden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti'li Yenişehirlioğlu'na cevaben, "Ben de Sayın Yenişehirlioğlu'nu esefle kınıyorum. Sayın Bakan, olmayan bir veriyi bize saldıracak şekilde kullandı, bize itham etti. ABB ve belediyelerimizi itham etmiş ve milletvekillerinin sorularına cevap vermek yerine Genel Kurul'a saldırmayı tercih etmiştir. Burada açık bir yanlış bilgilendirme kasten yapılmıştır. Dolayısıyla, benim tavrım son derece de nezaket içerisindedir ve biz tavrımızın arkasındayız" dedi.

'PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA ZAM RAKAMLARINA İTİRAZ EDİLMEDİ'

Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, milletvekillerinin sorularını yanıtlamayı sürdürdü. Bakan Bayraktar, CHP'li Emir'e dönerek, "Bu konu aslında Plan ve Bütçe Komisyonunda detaylı olarak konuşuldu. Orada gündeme gelen bu belediyelerdeki su bedelleri; esas itibarıyla doğal gaz ve elektrik fiyatlarının artması, tarifelerin yüksek olması, bunlara sürekli zam yapıldığı iddiası nedeniyle gündeme getirildi. Biz de cevabi olarak dedik ki, 'Biz devlet olarak uzun zamandır vatandaşlarımızı enerji fiyatlarına karşı korumak için destekler veriyoruz. Bu destekleri elbette ki gerçek ihtiyaç sahibine, dar gelirliye, sabit gelirli vatandaşlarımıza, emekli vatandaşlarımıza esas itibarıyla yapalım, daha yoğun miktarda yapalım.' Son yaptığımız uygulamalar da bu mertebede yapılmış ve bugün itibarıyla doğal gazda yüzde 45, elektrikte de yüzde 50'lik fatura devlet tarafından karşılanıyor ama biz bunu söylerken şunu dile getirdik, 'Benzer şekilde çok temel, evrensel hizmetlerden biri olan suyun da vatandaşlarımıza ucuz verilmesi lazım. Belediyeleri siz yönetiyorsunuz' dedim ve buradaki rakamları Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettim. Orada şöyle bir şey ifade edildi, 'Hiç bu zamlar böyle değildir' diye bir şey ifade edilmedi; tam tersine, bu zamların sebebi olarak elektrik fiyatlarının belediyelere yüksek fiyatlı olarak verildiğinden bahsedildi. Ben de şunu ifade ettim, 'Son 2 yılda elektriğe, belediyelerin su hizmetini sunabilmek için kullandığı elektriğe yüzde 43 zam yapılmış.' 'Bakalım, ne kadar zam yapılmış?' dediğimizde yüzde 320'ler, İstanbul'da biraz daha yüksek rakamlar" değerlendirmesinde bulundu.

'RAKAMLARI ASKİ'NİN WEB SİTESİNDEN ALDIK'

Bakan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Genel Kurul'daki konuşması üzerine mesaj gönderdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bana bir mesaj gönderdi ve dedi ki, 'Biz böyle bir zam yapmadık.' Ben de kendisine şunu söyledim, burada da ifade ediyorum, 'Biz suyla ilgili rakamları ASKİ'nin yani Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin 'web' sitesinden aldık.' Kamuya açık bir bilgiyi söylüyorum size yani biz bunu kendi kafamızdan uydurmadık. Oradaki rakamları söyleyeyim: Ocak 2023'teki rakam 14,54, Aralık 2025 46,53. Bu aradaki farkın yüzde kaç 100 olduğunu sizler de buyurun, hesap edin. Kullandığımız rakamlar kendilerine ait, resmi rakamlar ve Sayın Başkana dedim ki, 'Eğer ASKİ'nin rakamlarında, 'web' sitesinde, sizin koyduğunuz rakamlarda bir yanlışlık varsa biz buradaki şeyi düzeltiriz.' Ama ben Plan ve Bütçe Komisyonunda şunu da gösterdim; aynı vatandaşın Ankara'da doğal gaz faturasından, elektrik faturasından ve su faturasından bahsettim. Su faturaları, elektrik fiyatlarının çok daha üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla bu rakamlar ASKİ'nin web sitesinde eğer yanlışsa lütfen düzeltin ve kamuoyu bunu bu şekilde bilsin; bunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEERİ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN BİR ŞEKİLDE AKKUYU'DA HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Nükleer enerji ile ilgili sorular üzerine Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin 31 ülkede kullanıldığını ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansında iklim değişikliğiyle mücadele de en önemli unsurlardan birisi haline geldiğini söyledi. Bakan Bayraktar, "Yeni yapılan santrallere baktığınız zaman dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapılıyor ve dünyanın gelişmiş büyük ekonomileri Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda şunu söyledi, 'Dünya küresel ısınmayla mücadele için 2050 yılına geldiğinde mevcut nükleer santral sayısını, kapasitesini 3 katına çıkarmak durumunda.' Dolayısıyla nükleeri herkes kullanıyor, biz de uluslararası standartlara uygun bir şekilde, denetimlerini, standartları son derece üst seviyede tutmak suretiyle, nükleer güvenliği önceleyerek, asla bundan taviz vermeden Akkuyu'da hayata geçiriyoruz. Bu, bizim ülkemizin enerji geleceği için, enerji güvenliği için ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi için, mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir" diye konuştu.

'BU YANILTMADAN VAZGEÇİN'

Bakan Bayraktar'ın cevapları üzerine yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sayın Bakan en kibar ifadeyle söyleyeyim; sizi yanıltıyorlar çünkü, '2023 Ocak' dediniz, 'Rakamı oradan aldığınızı' söylediniz, demek ki bu 3 yıla tekabül ediyor, siz, '2 yıl' dediniz. 3 yıllık enflasyonu hesaplamışlar, '2 yıl' dedirtmişler size. Ankara'da kademeli fatura var yani konutların yüzde 80'i, yüzde 90'ı, 10 metreküpün altında kullanıyor ve zam yapılmadı. Dolayısıyla, gelin, siz doğru rakamı kabul edin. Biz çalıştık bunu, son 2 yılda ASKİ'nin yaptığı zam yüzde 119'dur; bunu kabul edin ve artık bu ısrardan vazgeçin, bu yanıltmadan vazgeçin" dedi.

'ELEŞTİRDİĞİNİZ KADEMELİ TARİFE UYGULAMASI ANKARA'DA UYGULANIYOR'

Ardından yeniden söz alan Bakan Bayraktar, "Ankara'da kademeli tarife var yani bizim elektrikte yaptığımız ve burada eleştirdiğiniz konu aslında Ankara'da yapılıyor. Açıkçası doğrusu da bu yani daha çok tüketimi kısmak için fatura ve tarife buna göre belirleniyor. Ancak ben zaten size 0-15 metreküp için bu rakamları okudum ve dedim ki: Ocak 2023'te 14,54; Aralık 2025'te 46,53 ama diğer kademeyi öğrenmek isterseniz söyleyeyim: 16 ila 30 metreküp arasında 20,42 iken Ocak 2023'te bu rakam 139,62'ye çıkmış yani 6,8 kat artmış. 30 metreküpün üzerinde tüketirseniz de 2023'te 26,36 olan rakam 232,73'e çıkmış. Dediğim gibi, bu rakamlar yani 8,8 kat artmış durumda, yüzde 880 demek. Dolayısıyla bu rakamlar ASKİ'de var, yanlışsa onlara bakmakta fayda var ama bu rakamlar sizin rakamlarınız" değerlendirmesinde bulundu.