AK Parti Milletvekili Ayhan Gider: Bütçeye 'ret' demek, millete sunulacak hizmetlere de sırt çevirmektir

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "2026 bütçesi güçlü devlet, dengeli ekonomi anlayışının somut göstergesidir" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 2026 bütçesinin; küresel ekonomik dalgalanmalar, bölgesel güvenlik riskleri ve artan jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde, sorumlu ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlandığını ifade eden Gider, bütçenin temel amacının ekonomik istikrarı korurken sosyal devlet anlayışını güçlendirmek olduğunu söyledi. Bütçede üretim, istihdam ve yatırımı önceleyen bir çerçevenin benimsendiğini vurgulayan Gider, tarım, sanayi, savunma, eğitim ve sağlık başta olmak üzere stratejik alanlara ayrılan kaynakların, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda planlandığını belirtti. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımının bütçenin ana omurgasını oluşturduğunu kaydetti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek mekanizmalarının sürdürülebilir şekilde güçlendirildiğine dikkat çekerek, "Bu bütçe; çalışanı, emekliyi, çiftçiyi ve gençlerimizi birbirine karşı konumlandıran değil, toplumun tüm kesimlerini aynı hedefte buluşturan bir denge anlayışını yansıtmaktadır" dedi.

Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 2026 bütçesinin popülist yaklaşımlarla değil, mali disiplin ve uzun vadeli planlama esas alınarak hazırlandığını, kamu harcamalarında disiplinin korunduğunu, yatırımlardan ve sosyal politikalardan taviz verilmediğini söyledi. Gider, ekonomik büyümenin kalıcı hale getirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesinin bütçenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Slogan değil, sorumluluk siyaseti

Muhalefetin bütçeye yönelik eleştirilerini de değerlendiren Ayhan Gider, sorumluluk taşımayan ve çözüm üretmeyen söylemlerin kamuoyuna fayda sağlamadığını belirtti. Milletvekili Ayhan Gider, "Bütçe; sloganlarla değil, rakamlarla, planlamayla ve uygulanabilir politikalarla yapılır. Bugün 'ret' demeyi tercih edenler, yarın ortaya çıkacak hizmetlerin, yatırımların ve sosyal desteklerin de karşısında durmuş olacaktır. Bizim durduğumuz yer nettir: Milletin ihtiyacı, devletin imkanı ve ülkenin geleceği" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin emanetini güçlü bir devlet aklıyla yönettiklerini vurgulayan Gider, "Siyaseti günübirlik söylemlerle değil, somut sonuç üreten politikalarla yapıyoruz. 2026 bütçesi de bu anlayışın açık bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, bütçenin Türkiye Yüzyılı hedeflerine güçlü katkılar sunacağını ifade etti. - ÇANAKKALE