NATO'dan olumlu AB mesajı: 'AB ile her zamankinden daha yakın iş birliği yapıyoruz' - Haberler
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NATO'dan olumlu AB mesajı: "AB ile her zamankinden daha yakın iş birliği yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
NATO'dan olumlu AB mesajı:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB ile her zamankinden daha yakın iş birliği yapıyoruz" diyerek NATO-AB ilişkilerini daha da güçlendirmek için bu yılın sonundan önce önemli açıklamalar geleceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB ile her zamankinden daha yakın iş birliği yapıyoruz" diyerek NATO-AB ilişkilerini daha da güçlendirmek için bu yılın sonundan önce önemli açıklamalar geleceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısında yaptığı konuşmada bir süredir gergin olan NATO- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değindi. AB ile ilişkilerin düzeldiğine işaret eden Stoltenberg, "Avrupa Birliği ittifakımız için özellikle önemlidir ve AB ile her zamankinden daha yakın iş birliği yapıyoruz. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yeni bir ortak bildiri üzerinde çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. NATO-AB ilişkilerini daha da güçlendirmek için bu yılın sonundan önce önemli açıklamalar gelecek" ifadelerini kullandı.

"Savunma çabaları NATO'yu taklit etmemelidir"

"AB'nin savunma konusundaki artan çabalarını memnuniyetle karşılıyorum" diyen Stoltenberg, "NATO, Avrupalı müttefikleri uzun yıllardır daha fazla yatırım yapmaya ve daha üst düzey yetenekler sağlamaya çağırıyor. Ancak bu çabalar NATO'yu taklit etmemelidir. Uluslarımız sınırlı kaynaklara ve tek bir kuvvet grubuna sahiptir. Bunları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

NATO üyelerinin birlik içinde olması gerektiği mesajını yineleyen Stoltenberg, "Birlikte istikrarsızlıkla mücadele etmeye, terörle mücadeleye ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya devam edeceğiz. Ortaklar için eğitim ve kapasite geliştirmeyi hızlandırarak diğer ülkeler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve akademik kurumlar ile ilişkilerimizi derinleştirmek durumundayız" dedi. - LİZBON

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