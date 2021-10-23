MHP'den Balıklı kırsalına ziyaret

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir il yönetimi kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, Belediye Meclis Üyesi Özhan Pala ve il yönetim kurulu üyeleri mahalle ziyaretlerine Balıklı Mahallesi ile devam etti. İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, mahalledeki vatandaş ve esnafla bir araya gelerek hasbihal etti. - BALIKESİR