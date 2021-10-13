Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren teklif, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan kooperatiflerin sorumluluk, eşitlik, adalet, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerin kılavuzluk ettiği girişimler olarak diğer ticari işletmelerden ayrıldığını ifade etti. Kooperatiflerin dünyada 400 milyondan fazla kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını anlatan Altunyaldız, kooperatiflerin ekonomik büyüklüğünün sadece Avrupa'da 1,5 trilyon avroyu aşarken dünyanın en büyük 300 kooperatifinin toplam cirosunun ise 2 trilyon doları aştığını anlattı.

Günümüzde birçok farklı alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin Türkiye'deki ekonomik etkilerinin de gün geçtikçe arttığını ifade eden Altunyaldız, sürdürülebilir, rekabetçi ve serbest piyasa dinamiklerine uyumlu modern kooperatif yaklaşımların, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma için itici güç olduğunun altını çizdi. Altunyaldız, Türkiye'de kooperatifçiliğin yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma için öneminin farkında olarak çağdaş bir yapıya bürünmesi, modern dünyanın rekabetçilik düzeyine uyumlu şekilde etkinliğinin artırılmasının, hükümetin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti.

"Ekonomide önemli bir aktör"

İlk imza sahibi olarak teklif üzerinde söz alan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kooperatif sisteminin ekonominin içinde önemli bir aktör olduğunu belirterek kamu yararının sağlanması açısından da önemli bir denge unsuru olduğunu söyledi. Kooperatif kavramının bu ismiyle olmasa da Osmanlı'dan beri bulunduğunu vurgulayan Uslu, Türkiye'de yaklaşık 6 milyon üyesi bulunan kooperatif sayısının 60 bin civarında olduğunu kaydetti.

Uslu, kooperatif sayısı fazla olmasına rağmen üye sayısının düşük olduğunu, kooperatifçilik kültürünün gelişmediğini aktararak şöyle konuştu:

"Kooperatifçiliğe toplumun, tabanın talebi olması gerekiyor. Bu yasa teklifiyle tabanın talebini nasıl bir kooperatif kültürüne dönüştürebiliriz, yaygınlaştırabilirizi ortaya çıkarmaya çalıştık. Çalışmayı yaparken kooperatif yöneticilerinden, üyelerinden, birliklerinden görüşler aldık. Sektörün farklı gruplarıyla görüştük. TBMM'de bulunan siyasi parti gruplarıyla görüştük. Bütün grupların katkıları oldu. Bu katkılarla beraber sunduğumuz metni nihai hale getirdik."

Teklifle ilgili bilgi veren Uslu, çoğunluğu kadınlardan oluşan ya da kadın emeğini değerlendiren kooperatifler ile çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirildiğini, bazı ödeme mükellefiyetlerinin kaldırıldığını aktardı.

Uslu, kooperatiflerin şeffaflaştırılmaya çalışıldığını da dile getirerek bilgi sistemi kurulacağını, verilerin tutulacağı Kooperatif Bilgi Sistemi'nin Ticaret Bakanlığınca uygulamaya geçirileceğini kaydetti. Bu sayede kooperatiflerin gelir gider hesaplarının, bilanço ve denetçi raporlarının elektronik ortamlarda görülebileceğini ifade eden Uslu, hazirun listelerine erişmenin de elektronik ortamda gerçekleşebileceğini bildirdi.

Uslu, teknolojik gelişmelere uygun olarak kooperatiflerin elektronik ortamda genel kurul yapabilmelerinin önünün açılacağını anlatarak ana sözleşmelerinde olmak kaydıyla kooperatiflerin genel kurullarını elektronik ortamda yapabileceğini söyledi.

Kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin nitelikli bilgiye sahip olmaları amacıyla seçildikten sonra kooperatifçilik eğitimi alma zorunluluğu getirildiğine işaret eden Uslu, yalnızca finansal konuların denetimiyle alakalı kooperatiflerde dış denetimin olacağını aktardı.

Uslu, üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanların, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe bu görevlerine de tekrar seçilemeyeceğini bildirdi.

Komisyonda, teklif üzerinde görüşmelere devam ediliyor.