Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında...
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz."
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri