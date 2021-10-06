CHP'li Özel: '(Paris İklim Anlaşması) Onaylanmasını bekliyoruz, bu son derece olumlu bir gelişme' - Haberler
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CHP'li Özel: "(Paris İklim Anlaşması) Onaylanmasını bekliyoruz, bu son derece olumlu bir gelişme"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CHP'li Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Paris İklim Anlaşması ile ilgili, "Onaylanmasını bekliyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Paris İklim Anlaşması ile ilgili, "Onaylanmasını bekliyoruz. Bu son derece olumlu bir gelişme" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tbmm'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Paris İklim Anlaşması'nın gündeme geleceğini söyleyerek, "Onaylanmasını bekliyoruz. Bu son derece olumlu bir gelişme. Biz her yıl ama en çok da bu yıl Haziran ayında Türkiye'nin Paris İklim Anlaşılmasını imzalamayan beş ülkeden biri olmasını, bu bizi zor durumda bırakır demiştik" dedi.

Adalar CHP ilçe bakanının saldırıya uğradığını belirten Özel, "Sebebi şu; adalarda bir iskele var. İskele İBB'ye ait. 2018'de şehir hatlarına kiralamış. Şehir hatları AK Parti'deyken TÜGVA'ya kiralamış. Sözleşmeye aykırı. İmamoğlu'nun ekibi bakıyor. Bunun İstanbulluların kullanımına sunulması gerekirken, neden TÜGVA? Sözleşmede üçüncü kişilere devredilemez deniyor. Dava açılıyor. Mahkeme haklı buluyor, çıksınlar diyor. Boşaltın deyince kavgalar tartışmalar" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın ilk dört madde tartışmasına ilişkin Özel, ilk dört maddeyi tartışmaya açmayacaklarının altını çizerek, "Milletin tüm değerleri ile kavgalı, Atatürk'ün düşmanı İsmail Kahraman'ın söylediği sözü Kılıçdaroğlu söyledi sanıyorsa bu siyasi şuursuzluğun sonu. Artık erken seçim değil derhal seçim gerekir" şeklinde konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddialarına Özel şöyle cevap verdi:

"Dün sabah saatlerinde internet sitelerinde bir haber gördük. Görür görmez de yetkili kurumlarımızda paylaştık. İddialarla ilgili iki muhakkik tayin ettik. Sayın Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca. Kendileri konunun taraftarıyla görüşüp MYK'ya bilgi verecek. Yetkili kurullarımız da gerekli kararı verecek."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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